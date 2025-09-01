Brutális látvány: terhessége alatt évtizedeket öregedett a kismama

Élete legboldogabb időszaka előtt állt egy 28 éves anyuka, amikor terhes lett gyermekével. Terhessége alatt azonban olyan döbbenetes átalakuláson ment keresztül a teste, hogy az még a legtapasztaltabb orvosokat is meglepte.

Terhessége alatt 40 évet öregedett a fiatal nő Fotó: Pexels.com

Az egész világot sokkolták Farah Faizal terhesség előtti és utáni képei. A malajziai nő terhessége elején semmilyen furcsa tünetet nem tapasztalt, ám a harmadik hónap körül a bőre elkezdett elváltozni, kipirosodott, mintha leégett volna, majd gyulladt, gennyes pattanások kezdtek el megjelenni rajta. Még az orra is eldeformálódott, mintha nagyobb és szélesebb lett volna. Sajnos ezzel még nem volt vége, ugyanis a gyönyörű lánynak a ráncai is mélyebbek lettek, és lassacskán elkezdett hasonlítani egy sokkalta idősebb asszonyra.

A szülés időpontjához közeledve egyre rosszabb lett a helyzet, állapota miatt a fiatal nő teljesen összeroppant.

Nem voltam szomorú, de bizonytalannak éreztem magam. A férjem folyamatosan biztosított arról, hogy ez rendben van, és csak átmeneti probléma. Azt mondta, hogy még mindig szép vagyok a szemében, és ne gondoljak semmi helytelenre.

Tüneteivel felkeresett egy orvost, aki szerencsére megnyugtatta, hogy ugyan extrémek a tünetek, de semmi oka az aggodalomra, mivel ezek normálisak, mindenkinél jelentkezhetnek, és nem örökkévalók.

Állapota az úgynevezett víz-visszatartás eredménye, ami a várandós anyukáknál jellemző mellékhatás. Azonban jellemzően a test alsóbb részeinél szokott jelentkezni a duzzanat, a bokán vagy a lábfejen, de ritka esetben előfordulhat arcon is, főként, ha az idő meleg.

Bárcsak több ember megértené, hogy a terhesség nem csak az aranyos pociról és a baba rugdosásáról szól. Annyi változáson megyünk keresztül – fizikai, érzelmi és mentális értelemben. Minden nő tapasztalata más, és mindegyik megérdemli, hogy elismerjük

– idézi az anyuka szavait a Life.hu.

Azóta Farai megszülte egészséges gyermekét, és a várandósság kevésbé mézes-mázos oldalára kívánja felhívni a figyelmet. Arca bár még nem nyerte vissza eredeti állapotát, de kozmetikai kezelésekkel igyekszik felgyorsítani a folyamatot.