Vasvári Vivien megmutatta: ilyen formás az alakja hónapokkal szülés után

Vasvári Vivientől ismét elájulunk, hiszen az anyuka a szülés után csupán pár hónappal hihetetlenül jól néz ki.
Vivien, aki éppen családjával tölti a napokat egy mesebeli nyaraláson Horvátországban, bikiniben pózolt egy tengeren úszó hajón. A családdal töltött pillanatok között talált elég időt, hogy formás alakjáról is lőjön egy képet.
Virágos bikini szettjében tökéletes alakja azt mutatja, hogy a többgyermekes anyuka valóban vigyázott formájára a terhesség alatt is, és semmit sem veszített belőle.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.