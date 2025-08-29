Vasvári Vivien megmutatta: ilyen formás az alakja hónapokkal szülés után

Vasvári Vivientől ismét elájulunk, hiszen az anyuka a szülés után csupán pár hónappal hihetetlenül jól néz ki.

Vasvári Vivien megmutatta szülés utáni alakját Fotó: Ripost

Vivien, aki éppen családjával tölti a napokat egy mesebeli nyaraláson Horvátországban, bikiniben pózolt egy tengeren úszó hajón. A családdal töltött pillanatok között talált elég időt, hogy formás alakjáról is lőjön egy képet.

Virágos bikini szettjében tökéletes alakja azt mutatja, hogy a többgyermekes anyuka valóban vigyázott formájára a terhesség alatt is, és semmit sem veszített belőle.