Vasvári Vivien megmutatta: ilyen formás az alakja hónapokkal szülés után

Vasvári Vivien
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 12:00
bikinialakBikininyaralás
Hihetetlen, mennyire tartja magát!

Vasvári Vivientől ismét elájulunk, hiszen az anyuka a szülés után csupán pár hónappal hihetetlenül jól néz ki.

293A8301
Vasvári Vivien megmutatta szülés utáni alakját Fotó: Ripost

Vivien, aki éppen családjával tölti a napokat egy mesebeli nyaraláson Horvátországban, bikiniben pózolt egy tengeren úszó hajón. A családdal töltött pillanatok között talált elég időt, hogy formás alakjáról is lőjön egy képet

Virágos bikini szettjében tökéletes alakja azt mutatja, hogy a többgyermekes anyuka valóban vigyázott formájára a terhesség alatt is, és semmit sem veszített belőle.

Vásvári Vivien megmutatta formás alakját szülés után
Vasvári Vivien hihetetlen alakja Fotó: Instagram

 

