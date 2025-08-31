Egy évvel szakítása után várandós Megyeri Csilla, de Tóth Gabi is így esett teherbe

Megyeri Csilla és Molnár Zsolt kapcsolata tavaly augusztusban ért véget, 11 együtt tölött év után, ami alatt többször is szóba került a házasság és a családalapítás, de végül mégsem valósult meg egyik sem. A műsorvezetőre azonban nem sokkal a szakítás után rátalált a szerelem, a bokszedzője személyében, akinek már van egy gyermeke. Így Megyeri Csilla Nicola Sarciá kisfia által mondhatni gyakorolhatta az anyaságot, ami csak még jobban megerősítette abban, hogy saját kisbabára vágyik. Ezt a sportoló meg is adta neki, hiszen a napokban bejelentették, hogy alig egy év után családot alapítanak. Természetesen nem ők az egyetlenek a sztárvilágban, akiknél ez így alakult, mutatjuk is a többieket.

Megyeri Csilla és Nicola Sarciá szülői örömök elé néznek, mindössze egy év után jön a baba Fotó: Megyeri Csilla

Sydney van den Bosch válása után nagyjából fél évvel jelentette be, hogy nem csak, hogy új párja van, de Beni már meg is kérte a kezét. A pár tavaly szeptemberben össze is házasodott, majd házfelújításba kezdtek, ami ma már építkezési méreteket öltött. És ha mindez nem lenne elég, hamarosan megszületik a kislányuk is, ugyanis Sydney van den Bosch esküvője után mindössze fél évvel, A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy várandós.

Weisz Fanni és Megyeri Csilla útja nagyon hasonló

A siket modell is hosszú évek óta vágyott az anyaságra, de első házasság alatt nem teljesülhetett ez az álma. Ám, amikor 2022-ben, 7 év után Weisz Fanni volt férje, Hajmásy Péter kilépett az életéből, minden megváltozott. A szépségkirálynő két év szingliség után ismerte meg új párját, akiről először tavaly tavasszal mesélt, nem sokkal azelőtt, hogy kiderült, már az első gyermeküket várják. A kis Bendegúz decemberben született meg, két héttel azután, hogy szülei kimondták a boldogító igent.

Weisz Fanni férje mellett végre az anyaságot is megtapasztalhatja, amire exével hiába várt (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Gabi is egy év után lett anyuka

Az énekesnő és Trap kapitány szerelme három évig tartott, és bár szóba került a házasság is közöttük 2017 áprilisában végül elváltak útjaik. Egy évvel később, 2018 márciusában azonban kiderült, hogy Tóth Gabi Krausz Gábor oldalán újra boldog, sőt nem sokkal később azt is bejelentették, hogy az énekesnő várandós. A sztárpár végül 2019-ben házasodott össze, de sajnos a történetük nem ért boldog véget, 2023 augusztusában bejelentették, hogy elválnak, azóta pedig mindkettőjüknek új párja van.