Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Újra felismerem magam a tükörben" - tartós sminktetoválása visszaadta az önbizalmát a rákkal küzdő nőnek

rák
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 07:30
tetoválássmink
Elsírta magát, amint tükörbe nézett.
B. V.
A szerző cikkei

Megan Hyde és ügyfelei számára a tartós smink sokkal többről szól, mint pusztán esztétikáról. Samantha Smit például azok után kereste fel őket, hogy rendkívül ritka bőrrákja miatt elvesztette az egyik szemöldökét. Épp ezért úgy döntött, felkeresi a szépészeti központot annak reményében, hogy újra jól érezze magát a bőrében. Abban bízott, hogy a tartós smink segítségével visszanyerheti önbizalmát

fiatal nő, kanapé, fehér ing, szomorú
Abban bízott, a tartós smink visszahozza önbizalmát. Fotó: fizkes /  Shutterstock 

Mint fogalmazott, egy barátnője ajánlására kereste fel Megant, akinek előtte-utána átalakításai teljesen lenyűgözték őt. 

Nem tűntek túlzásnak vagy művinek, ami számomra nagyon fontos volt

- nyilatkozta Samantha. 

Szeretném, ha az emberek tudnák, hogy a tartós smink nem csak a kényelemről szól. Hihetetlen erőt adhat azoknak, akik betegség, öregedés vagy más okok miatt vesztették el a szőrzetüket. Ez nem pusztán szépség, ez önbizalom 

- közölte Megan, akinek munkáját látva a rákkal küzdő fiatal nő elsírta magát.

Az a pillanat, amikor a tükörbe nézett, és örömében sírni kezdett. Az ilyen pillanatokért élek. Samantha reakciója rendkívül megható volt.  Ahogy a tükörbe nézett, könnybe lábadt a szeme. Az enyém is. Ez erőteljes emlékeztető volt arra, miért csinálom ezt a munkát. Anyaként és nőként tudom, mennyire fontos, hogy jól érezzük magunkat a saját bőrünkben

 - idézte őt a People.

Újra felismerem magam a tükörben. Ez több mint kozmetikai beavatkozás, ez érzelmi gyógyulás is.  

 - hálálkodott Julie.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu