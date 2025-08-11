"Újra felismerem magam a tükörben" - tartós sminktetoválása visszaadta az önbizalmát a rákkal küzdő nőnek

Megan Hyde és ügyfelei számára a tartós smink sokkal többről szól, mint pusztán esztétikáról. Samantha Smit például azok után kereste fel őket, hogy rendkívül ritka bőrrákja miatt elvesztette az egyik szemöldökét. Épp ezért úgy döntött, felkeresi a szépészeti központot annak reményében, hogy újra jól érezze magát a bőrében. Abban bízott, hogy a tartós smink segítségével visszanyerheti önbizalmát.

Abban bízott, a tartós smink visszahozza önbizalmát. Fotó: fizkes / Shutterstock

Mint fogalmazott, egy barátnője ajánlására kereste fel Megant, akinek előtte-utána átalakításai teljesen lenyűgözték őt.

Nem tűntek túlzásnak vagy művinek, ami számomra nagyon fontos volt

- nyilatkozta Samantha.

Szeretném, ha az emberek tudnák, hogy a tartós smink nem csak a kényelemről szól. Hihetetlen erőt adhat azoknak, akik betegség, öregedés vagy más okok miatt vesztették el a szőrzetüket. Ez nem pusztán szépség, ez önbizalom

- közölte Megan, akinek munkáját látva a rákkal küzdő fiatal nő elsírta magát.

Az a pillanat, amikor a tükörbe nézett, és örömében sírni kezdett. Az ilyen pillanatokért élek. Samantha reakciója rendkívül megható volt. Ahogy a tükörbe nézett, könnybe lábadt a szeme. Az enyém is. Ez erőteljes emlékeztető volt arra, miért csinálom ezt a munkát. Anyaként és nőként tudom, mennyire fontos, hogy jól érezzük magunkat a saját bőrünkben

- idézte őt a People.

Újra felismerem magam a tükörben. Ez több mint kozmetikai beavatkozás, ez érzelmi gyógyulás is.

- hálálkodott Julie.