Felfoghatatlan fájdalom: Szülei szeme láttára zúzta halálra egy szikla az 5 éves kisfiút

Egy lezuhanó szikla megölt egy ötéves kisfiút, miközben családjával nyaralt egy kaliforniai tengerparton. A fiú legjobb barátjával együtt sziklákat mászott a venturai Rincon Beachen, amikor augusztus 31-én körülbelül 18 óra 40 perckor megcsúszott egy sziklán és lezuhant, majd egy másik szikla ráesett.

Egy szikla zúzta halálra a kisfiút Fotó: Freepik

A fiú a zuhanás során beütötte a fejét, és kritikus állapotban szállították a Santa Barbara Cottage Kórházba, ahol később meghalt. A családja által létrehozott GoFundMe oldal szerint a kisfiút Maxwellnek hívták. A tragikus esemény a szülei és a barátja előtt zajlott le - írta a People.

Maxwell szülei lelkes kempingezők voltak és bátran fedeztek fel fiukkal együtt új helyeket. Maxwellt energikus szelleműnek jellemezték, aki mindössz öt éve alatt több dolgot tapasztalt meg, míg más egész életében.

Kalandokkal és felfedezésekkel teli életet élhetett, miközben a legszebb emlékeket őrzi anyjával, apjával, barátaival és családjával

- olvasható az adománygyűjtő oldalon.

A GoFundMe oldal eddig 55 ezer dollárt gyűjtött össze Maxwell temetési költségeire a célösszeg pedig 60 ezer dollár.