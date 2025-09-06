Kómába helyezték az asztmás kislányt, sosem ébredt már fel

A múlt hónapban, mindössze hétévesen hunyt el Bonnie Haydon, az asztmás kislány, akit kómába helyeztek az orvosok. Egy plymouthi megtört szívű édesanya gyászolja szeretett lányát, aki „minden szobát, ahová csak lépett beragyogott”.

Kómába helyezték az asztmás kislányt Fotó: Forrás: Freepik.com

A hétéves Prince Rock-i kislány családjának elképzelhetetlen fájdalmat kellett átélnie, de lekapcsolták gyermeküket a létfenntartó gépekről. Édesanyja karjaiban hunyt el a hétéves kislány, tragikus módon sosem ébredt fel a mesterséges kómából.

A 28 éves Tasmine elárulta, hogy júliusban végre felvették Bonnie-t, a Derriford Kórházba. Augusztus 10-én engedték haza Bonnie-t a kórházból, de tíz nappal később vissza kellett menniük.

Már egészen fiatal korában asztmával diagnosztizálták Bonnie-t, de egészen egy évvel ezelőttig nem kellett vele különösebben foglalkozni. A hétéves kislánynak volt inhalátora és szedett gyógyszert is, de a mindig vidám és derűs kislány története szomorú véget ért.

Augusztus 25-én még táncolt és ugrált a kislány, majd másnaptól mesterséges kómába helyezték. Először rohamai miatt nyugtatókat kapott, de mikor a szülei visszamentek a kórházba közölték velük, hogy kómába kellett helyezni. Másnap a Bristol Royal Chlidren kórházba szállították, majd közölték vele, hogy az agya nem aktív.

Charlie Wilkonson GoFundMe oldalan adománygyűjtést szervezett, hogy segítsen Tasmine-nak és Bonnie rokonainak megszervezni a temetést.

Bonnie megérdemli a legszebb és legkülönlegesebb búcsúztatást, és mi szeretnénk segíteni levenni róla a stresszt, hogy a családja a búcsúzkodásra koncentrálhasson

- idézi az anyukát az Express.