Ebben a percben kaptuk a felfoghatatlan hírt: meghalt a legenda

Mark Volman, az amerikai The Turtles rockzenekar egyik alapító tagja 78 éves korában elhunyt.

Az énekes és gitáros, aki a zenekar első számú slágerét, a Happy Together-t énekelte, pénteken hunyt el egy rövid, váratlan betegség következtében – erősítette meg a szóvivője. Mark pénteken halt meg Nashville-ben.

Mark 2023-ban hozta nyilvánosságra, hogy nála 2020-ban Lewy-testes demenciát diagnosztizáltak. Az NHS (Országos Egészségügyi Szolgálat) szerint:

A Lewy-testes demencia (DLB), más néven Lewy-testes elbutulás, az egyik leggyakoribb demenciatípus. A demencia az agyban bekövetkező fokozatos változások és károsodások miatt kialakuló mentális képességek zavarának gyűjtőneve. 65 év alattiaknál ritkán fordul elő. Általában lassan alakul ki, és az évek során fokozatosan rosszabbodik.

Amikor Mark nyilvánosságra hozta diagnózisát, a People magazinnak így nyilatkozott:

Lesújtott a tudat, hogy ez teljesen új szakaszt hoz majd az életembe. És azt mondtam: 'Rendben, ami történik, az történik, de elmegyek addig, ameddig csak tudok

– írja a Mirror.