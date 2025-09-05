Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Most jött: szakadékba zuhant egy utasszállító busz, legkevesebb 15-en elhunytak

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 09:33
A nyomozás jelenleg is zajlik.
B. V.
A szerző cikkei

Tragédia történt helyi idő szerint csütörtök éjszaka Srí Lankában, miután eddig ismeretlen körülmények között letért az útról egy utasszállító busz, melynek következtében a jármű egy szakadékba zuhant. A szörnyű balesetben Wellawaya város közelében legalább 15-en életüket vesztették és 16-an megsérültek. A tragédia az ország fővárosától, Colombótol mintegy 280 km-re történt. A sérültek között gyerekek is vannak.

A sofőr gyorshajtása okozhatta a tragédiát / Fotó: pexels/Illusztáció

A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy mi okozta a busz egy 300 méter mély szakadékba történő zuhanását. A nyomozás jelen állásában azonban úgy néz ki, a balesetet a sofőr gyorshajtása okozta, aki ez miatt elvesztette uralmát a jármű felett, majd nekiütközött egy szemből érkező terepjárónak, a védőkorlátnak is, és végül a szakadékba zuhant.

30 ember tartózkodott a buszon, amelyről később kiderült, hogy helyi önkormányzati dolgozókkal volt tele. A sérültek közül négy főt jelenleg is az intenzíven kezelnek, a mentés során további két mentőmunkás is megsérült – írja a DailyStar.

 

 

