"Az arcomba nevet és csinálja tovább" – Karcsika a világ legritkább betegségével küzd

A hatéves Karcsika egyike annak a mindössze négy ismert magyar gyermeknek, akit Pitt–Hopkins-szindrómával diagnosztizáltak. Ez a szindróma egy rendkívül ritka genetikai betegség, amely beszédhiányt, mozgászavart és súlyos fejlődési elmaradást jelent. Sorstársa, Laurent kapcsán megírtuk, hogy ezt a betegséget "örök mosolygós betegségnek" is hívják, ami azt jelenti, hogy ezeknek a különleges gyerekeknek az arcvonásai nagyon szépek, és hajlamosak a folyamatos mosolygásra. Szabó Karcsika története azonban különbözik, mert bár mosolyog, őt szinte minden a világon irritálja, a hangok, a zajok, a fény vagy a víz jelenléte is!

Szabó Karcsi a képen angyali mosolyával gyönyörű kisfiú, ám a világ egyik legritkább genetikai betegségével, a Pitt–Hopkins-szindrómával él. (Fotó: Olvasói)

"Örök mosoly betegség" - Pitt–Hopkins szindróma az egyik legritkább a világon!

Szabó Mónika immár egy éve egyedül neveli kisfiát, Karcsikát, két egészséges gyermekével együtt. Minden erejével azon dolgozik, hogy Karcsika egyszer önállóan járni tudjon. Elmesélte lapunknak, hogy a legnagyobb küzdelem, amit a sors neki szánt, egyáltalán nem egy leányálom. A Pitt–Hopkins-szindrómát felismerni is rendkívül nehéz volt, hiszen a betegséget a TCF4 gén hibája okozza, és Magyarországon szinte nincs rá szűrés.

A Pitt–Hopkins szindróma egy ritka genetikai betegség, amelyet a TCF4 gén hibája okoz. Jellemző rá a súlyos értelmi fogyatékosság, a beszéd hiánya vagy korlátozottsága, valamint gyakori mozgás- és légzészavarok. Az arcvonások is jellegzetesek: széles száj, telt ajkak, ritkás fogazat, rövid és széles orr, felfelé forduló orrnyílásokkal, mélyen ülő szemek, ívelt szemöldök és magas homlok. Bár oki kezelés nincs, a fejlesztések, terápiák és gyógyszeres támogatás javíthatják az életminőséget. A diagnózist genetikai vizsgálat, például exszom-szekvenálás (WES) (whole exome sequencing) igazolja, amely a TCF4 génben vagy a körülötte lévő kromoszóma-régióban lévő genetikai változást azonosítja.

Emiatt Mónikának az első évben kórházról kórházra kellett járnia, hogy választ kapjon arra, mi lehet a baja kisfiának. Ez a genetikai betegség súlyos értelmi fogyatékossággal, beszédképtelenséggel, mozgáskoordinációs és légzési zavarokkal jár. Olyan ritka, hogy a legtöbb orvos sem találkozik vele pályafutása során.

Ez a betegség olyan ritka, hogy még azt sem tudják, hogyan alakult ki. A fogantatáskor valami rendellenesség történhetett, de azt nem tudják pontosan megállapítani, hogy a női vagy a férfi sejt osztódásánál következett be a hiba. Nekem a terhességem teljesen eseménytelen volt, nem mozgott a hasamban, csak feszülést éreztem, de senki nem mondta, hogy baj lenne

– meséli Mónika a hatéves Karcsika édesanyja.

Furcsa volt, nem tartotta a fejét, amikor a kezünkbe vettük, lógott mindene, mint egy rongybabának. Ha tudtam volna, hogy a gyermekem beteg lesz, biztosan másként döntöttem volna, nem szültem volna meg. Nehéz ezt anyaként kimondani, de sajnos így érzem: ez neki sem élet. Szülőként nagyon nehéz elfogadni, mert ez nem valami, amibe beletörődhet az ember, csak elfogadni tudja

– teszi hozzá, mély őszinteséggel.