„A világ is elnémult” - Beszélni már nem tud, ágyhoz kötve él a Duchenne-szindrómás Dávid

A 24 éves Rostás Dávid már gyerekkora óta ritka genetikai betegséggel él, a Duchenne-izomdisztrófiával. Mindössze 4 éves volt, amikor megkapta a diagnózist. A Duchenne-szindróma fokozatosan bénította le a mozgásáért felelős izmait, és végül teljesen mozgásképtelenné tette a fiút. Ennek a betegségnek jellegzetessége, hogy nemcsak a mozgásért felelős izmokat támadja meg, hanem idővel a légző- és szívizmokat is. Sajnos ebben a kialakult izomsorvadásos állapotban a génterápia már nem segít. Dávid 2018 óta lélegeztetőgépen él, mivel betegsége előrehaladott állapotba került, és egy gégemetszés miatt beszélni sem tud. Ez alapjaiban változtatta meg az életét. Ma már ágyhoz kötve tölti napjait, az írás pedig az egyetlen eszköze, amivel kapcsolódni tud a világhoz. Ez az a kapocs, ami reményt, szabadságot és célt ad számára nap mint nap.
Dávid egy gégemetszés következtében elveszítette a beszédképességét, így ma már csak írásban tud kommunikálni, leírja gondolatait és érzéseit. Ez az utolsó kapocs közte és a külvilág között, miközben izmai folyamatosan sorvadnak, légzése gépi támogatással történik, és a szívműködése is veszélybe kerülhet. Számára az írás a szabadság, a világ felé nyíló ablak. A fiatal nem engedi, hogy a bezártság vagy a fájdalom elvegye tőle azt, amit a legfontosabbnak tart: a gondolat szabadságát. Most egy különleges üzenetet is küld a mindössze 10 éves Mirkónak, aki szintén a Duchenne-kórral él.
Szerintem sokan azt hiszik, hogy én mindig erős és mosolygós vagyok. Az igazság az, hogy vannak napok, amikor nehéz. Van, hogy frusztrál a tehetetlenség, vagy dühös vagyok arra, hogy ennyi mindent vett el tőlem az élet. Persze előfordul, hogy mélységesen szomorú vagyok. Viszont azt is megtanultam, hogy ezek az érzések nem ellenségeim, inkább részei annak, aki vagyok. Átengedem őket magamon, és utána próbálok a jó dolgokra figyelni: egy beszélgetésre, egy új írásra, egy apró örömre. Talán pont azért tudok ilyen erősen kapaszkodni a jóba, mert a sötétséget is ismerem.
- osztja meg Dávid a legmélyebb érzéseit a Borssal.
A napjaim nem túl sokszínűek, hiszen ágyhoz vagyok kötve és a lélegeztetőgépre is szükségem van, így több mindenben segítségre szorulok. Van egy napi rutinom: reggel mindig anyukám segít az ápolásban, a köhögtetőgép használatában és a gyógyszereim beadásában. Aztán igyekszem az időm nagy részét tartalmasan tölteni. Írok, olvasok, zenét hallgatok, sorozatokat nézek és kapcsolatban vagyok a barátaimmal, és néha játszani is szoktam. Ezek rengeteg erőt adnak. A napjaim nem mindig könnyűek, de megtanultam örülni a kisebb dolgoknak is.
- meséli hétköznapjairól az ágyhoz kötött fiú.
Betegsége ellenére a fiatal fiú nem hagyja, hogy a bezártság, a fájdalom és a magány legyőzze őt. Dávid minden nap úgy éli meg a világot, ahogy más talán csak álmodni tud róla, belső erővel, alkotással, és rendíthetetlen optimizmussal.
Amikor a gégemetszés után elvesztettem a hangom, eleinte úgy éreztem, mintha a világ is elnémult volna körülöttem. De amikor leírtam az első gondolataimat, hirtelen kinyílt egy kapu: rájöttem, hogy a szavaim így is hallhatók, sőt talán még tisztábban, mint valaha. Onnantól kezdve az írás nemcsak menedék lett, hanem szárny is, amivel kijutottam a négy fal közül és talán eljutottam sok másik ember szívéhez is.
- teszi hozzá lelkesedéssel Dávid.
A fiatal fiú betegségére nincs gyógymód, így a cél a szinten tartás. Ő azonban megtanult máshogy élni: a teste korlátai helyett a gondolataiba merül. Bár mozogni nem tud, az írás, versei, dalai szabadságot adnak neki. A közösségi médiában szabadon mozoghat, korlátai nélkül. Erőt ad neki a családja, barátai, és az is, hogy másokat inspirál, az ő jó energiáit viszik tovább. Él és szabadon beszélhet emberekhez.
Talán a legfontosabb üzenet, amit szeretnék közölni, hogy az élet nem a körülményeinktől, hanem a hozzáállásunktól lesz teljes. Minden fejben dől el. Megtanultam értékelni az apró dolgokat, egy mosolyt, egy őszinte szót, egy közös nevetést. Olyan mélységeit ismerhettem meg az emberi kapcsolatoknak és a szeretetnek, amit talán egészségesen sosem fedeztem volna fel.
- teszi hozzá.
Azt szeretném átadni, hogy a lehetetlen csak egy szó, de valójában az átléphető. Mindenkiben ott van a képesség, hogy a saját nehézségei ellenére is ragyogjon, és másoknak erőt adjon. Hiszem, hogy még a legszűkebb körülmények között is szabad a lélek, és ez a szabadság a legnagyobb ajándékunk.
- folytatja.
Megkérdeztük Dávidot, mit üzenne egy 10 éves fiúnak, Mirkónak aki a Duchenne-szindróma korai szakaszában van. Mit mondana neki, mire számítson, és hogyan biztatná?
Mirkónak azt üzenném, hogy bármilyen nehéznek is tűnik ez az út, mindig van benne szépség is. Ő is egy igazi harcos, és hiszem, hogy az akarat sokkal többre képes, mint bármi más. Ne engedje, hogy a betegség határozza meg, hogy ki ő, mert a lelke, a mosolya, az álmai sokkal erősebbek, mint bármilyen korlát. És soha ne felejtse el, hogy nincs egyedül.
- üzeni Dávid Mirkónak a Duchene-szindrómájával kapcsolatban.
Ami a jövőt illeti: nem igazán foglalkozom azzal, meddig tart az állapotom. Tudom, hogy a Duchennel kb. 40 év lehet a maximum életkor, szembenézek a halállal… de nem ezzel kelek és fekszem. Én a jelenre koncentrálok, a mának élek. Amíg lehet, a lehető legjobb életet szeretném élni, és küzdeni fogok minden nap, bátorsággal.
- zárja gondolatait Rostás Dávid.
