„A világ is elnémult” - Beszélni már nem tud, ágyhoz kötve él a Duchenne-szindrómás Dávid

A 24 éves Rostás Dávid már gyerekkora óta ritka genetikai betegséggel él, a Duchenne-izomdisztrófiával. Mindössze 4 éves volt, amikor megkapta a diagnózist. A Duchenne-szindróma fokozatosan bénította le a mozgásáért felelős izmait, és végül teljesen mozgásképtelenné tette a fiút. Ennek a betegségnek jellegzetessége, hogy nemcsak a mozgásért felelős izmokat támadja meg, hanem idővel a légző- és szívizmokat is. Sajnos ebben a kialakult izomsorvadásos állapotban a génterápia már nem segít. Dávid 2018 óta lélegeztetőgépen él, mivel betegsége előrehaladott állapotba került, és egy gégemetszés miatt beszélni sem tud. Ez alapjaiban változtatta meg az életét. Ma már ágyhoz kötve tölti napjait, az írás pedig az egyetlen eszköze, amivel kapcsolódni tud a világhoz. Ez az a kapocs, ami reményt, szabadságot és célt ad számára nap mint nap.

Dávid arcán mindig ott a mosoly, nem adja fel a harcot a Duchenne-szindrómával szemben. (Fotó: olvasói)

„ Előfordul, hogy mélységesen szomorú vagyok ” - így küzd Dávid a Duchenne-szindrómával!

Dávid egy gégemetszés következtében elveszítette a beszédképességét, így ma már csak írásban tud kommunikálni, leírja gondolatait és érzéseit. Ez az utolsó kapocs közte és a külvilág között, miközben izmai folyamatosan sorvadnak, légzése gépi támogatással történik, és a szívműködése is veszélybe kerülhet. Számára az írás a szabadság, a világ felé nyíló ablak. A fiatal nem engedi, hogy a bezártság vagy a fájdalom elvegye tőle azt, amit a legfontosabbnak tart: a gondolat szabadságát. Most egy különleges üzenetet is küld a mindössze 10 éves Mirkónak, aki szintén a Duchenne-kórral él.

Szerintem sokan azt hiszik, hogy én mindig erős és mosolygós vagyok. Az igazság az, hogy vannak napok, amikor nehéz. Van, hogy frusztrál a tehetetlenség, vagy dühös vagyok arra, hogy ennyi mindent vett el tőlem az élet. Persze előfordul, hogy mélységesen szomorú vagyok. Viszont azt is megtanultam, hogy ezek az érzések nem ellenségeim, inkább részei annak, aki vagyok. Átengedem őket magamon, és utána próbálok a jó dolgokra figyelni: egy beszélgetésre, egy új írásra, egy apró örömre. Talán pont azért tudok ilyen erősen kapaszkodni a jóba, mert a sötétséget is ismerem.

- osztja meg Dávid a legmélyebb érzéseit a Borssal.

A napjaim nem túl sokszínűek, hiszen ágyhoz vagyok kötve és a lélegeztetőgépre is szükségem van, így több mindenben segítségre szorulok. Van egy napi rutinom: reggel mindig anyukám segít az ápolásban, a köhögtetőgép használatában és a gyógyszereim beadásában. Aztán igyekszem az időm nagy részét tartalmasan tölteni. Írok, olvasok, zenét hallgatok, sorozatokat nézek és kapcsolatban vagyok a barátaimmal, és néha játszani is szoktam. Ezek rengeteg erőt adnak. A napjaim nem mindig könnyűek, de megtanultam örülni a kisebb dolgoknak is.

- meséli hétköznapjairól az ágyhoz kötött fiú.