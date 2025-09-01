Édesanyja szíve millió darabra tört: csak náthás lett, hónapokkal később már nem élt a tündéri hároméves kisfiú

Wales gyászol: egy mindössze hároméves kisfiú, Joseph Yeandle történetében minden szülő legrosszabb rémálma vált valóra. A kicsi egy ártatlannak tűnő náthával kezdte – hónapokkal később pedig már nem volt az élők sorában. A diagnózis: 4. stádiumú, magas kockázatú neuroblasztóma, a gyerekkor egyik legritkább és legagresszívebb daganata.
A család 2021 áprilisában vette észre, hogy Joseph megváltozott: étvágytalan lett, fáradékony, és sántított. A húsvéti szünetben bátyja megfázott – a nátha Josephnél is megjelent, de nála nem múlt el. A háziorvos azonnal kórházba küldte: a vérkép életveszélyesen alacsony vérlemezkeszámot mutatott. Egy héttel később jött a lesújtó hír: 4. stádiumú neuroblasztóma.
Joseph nagynénje, Emma szerint a túlélési esélyek 50% körül mozognak, ám kiújulás esetén ez drámaian 5%-ra zuhan. A család mindent megtett: egy New York-i kísérleti, bivalens rákellenes vakcináról hallottak, amely a remisszió fenntartását célozza – de az ára 250 ezer font. A büszke, zárkózott család közösségi adománygyűjtésbe kezdett, plakátokat terveztek, kampányoltak – miközben az édesanya, Katy éjjel-nappal a kórházi ágy mellett virrasztott.
A koronavírus-korlátozások tovább nehezítették a helyzetet: sokáig csak egy szülő tartózkodhatott a gyermek mellett, a rokonok alig láthatták Joseph-et. Testvérének, a hatéves Liamnek különösen nehéz volt feldolgozni, miért nem mehet be a kórterembe.
A felfoghatatlan küzdelem végül tragédiával zárult: 2021 karácsonya után két nappal Joseph elhunyt. A család ezután elhatározta, hogy a kisfiú mosolyát és emlékét örökre megőrzik – így született meg a „Joseph’s Smile” alapítvány, amely a gyermekkori rákok kutatását és az érintett családok támogatását segíti – írja a Mirror.
Katy az egyik legerősebb nő, akit valaha ismertem
– mondja Emma, az elhunyt kisfiú nagynénje.
Millió darabra tört szívvel is azt kereste, hogyan teremthet jót ebből a kimondhatatlan fájdalomból. Most a jótékonyságon keresztül tölti az idejét Joseph-fel: minden nap róla beszél, a nevét viszi tovább, és közben rengeteg gyermeknek ad reményt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.