Édesanyja szíve millió darabra tört: csak náthás lett, hónapokkal később már nem élt a tündéri hároméves kisfiú

Wales gyászol: egy mindössze hároméves kisfiú, Joseph Yeandle történetében minden szülő legrosszabb rémálma vált valóra. A kicsi egy ártatlannak tűnő náthával kezdte – hónapokkal később pedig már nem volt az élők sorában. A diagnózis: 4. stádiumú, magas kockázatú neuroblasztóma, a gyerekkor egyik legritkább és legagresszívebb daganata.

A kisfiút már nem lehetett megmenteni

Fotó: Freepik

A család 2021 áprilisában vette észre, hogy Joseph megváltozott: étvágytalan lett, fáradékony, és sántított. A húsvéti szünetben bátyja megfázott – a nátha Josephnél is megjelent, de nála nem múlt el. A háziorvos azonnal kórházba küldte: a vérkép életveszélyesen alacsony vérlemezkeszámot mutatott. Egy héttel később jött a lesújtó hír: 4. stádiumú neuroblasztóma.

Joseph nagynénje, Emma szerint a túlélési esélyek 50% körül mozognak, ám kiújulás esetén ez drámaian 5%-ra zuhan. A család mindent megtett: egy New York-i kísérleti, bivalens rákellenes vakcináról hallottak, amely a remisszió fenntartását célozza – de az ára 250 ezer font. A büszke, zárkózott család közösségi adománygyűjtésbe kezdett, plakátokat terveztek, kampányoltak – miközben az édesanya, Katy éjjel-nappal a kórházi ágy mellett virrasztott.

A koronavírus-korlátozások tovább nehezítették a helyzetet: sokáig csak egy szülő tartózkodhatott a gyermek mellett, a rokonok alig láthatták Joseph-et. Testvérének, a hatéves Liamnek különösen nehéz volt feldolgozni, miért nem mehet be a kórterembe.

A felfoghatatlan küzdelem végül tragédiával zárult: 2021 karácsonya után két nappal Joseph elhunyt. A család ezután elhatározta, hogy a kisfiú mosolyát és emlékét örökre megőrzik – így született meg a „Joseph’s Smile” alapítvány, amely a gyermekkori rákok kutatását és az érintett családok támogatását segíti – írja a Mirror.

Katy az egyik legerősebb nő, akit valaha ismertem

– mondja Emma, az elhunyt kisfiú nagynénje.