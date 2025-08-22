UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Lesújtó hírt kaptak a rajongók, gyógyíthatatlan betegséggel küzd a fiatal basszusgitáros

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 17:40
A diagnózis a zenésztársakat is sokként érte.
Jordan Brunoli, a brisbane-i rocktrió, a Bugs 29 éves basszusgitárosa gyógyíthatatlan betegséggel küzd, miután 4. stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, amely már a májára és a nyirokcsomóira is átterjedt. A zenekar egy, a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában teljesen váratlannak írta le a diagnózist. Mint mondták, hónapokig tartó intenzív fájdalom után Jordan végül átesett egy vizsgálaton, amely kimutatta az agresszív betegséget. Azóta műtéten esett át, melynek során eltávolítottak a daganatokat és sztómát is beültettek, de miután a rák áttétet képzett, többé már nem kezelhető.

Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a fiatal zenész  / Fotó: GOFUNDME

Jordan egy GoFundMe adománygyűjtő oldalon számolt be arról, hogyan változott meg az élete a diagnózist követően, mialatt arra kérte a rajongókat, sose hagyják figyelmen kívül az egészségügyi tüneteket.

A diagnózis azonnali felállítása jelentheti a különbséget az 1. stádiumú daganat és a 4. stádiumú áttét között

- hívta fel rá a figyelmet.

A betegsége ellenére Jordan fokozatosan visszatért a megszokott rutinjához: újra vezet, igyekszik minél több időt a barátaival tölteni, és ismét a kezébe veszi a basszusgitárját: mi több, a zenét egyenesen „terápiás boldogságnak” nevezi. Mindamellett, hogy a zenésztársai a GoFundMe-oldal segítségével gyűjtenek támogatást a szakorvosi időpontokra, a gyógyszerekre, a kezelésekre és a Jordan ellátásához szükséges felszerelésekre, egy jótékonysági koncertet is szerveznek, amelyet a tervek szerint októberben tartanak meg Brisbane-ben, más helyi zenekarok közreműködésével – írja a Mirror.

 

