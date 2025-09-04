"Félek elengedni a kezét" – így kezdi az iskolát Rebeka, akinek fájdalmat okoz minden mozdulat

Már újszülöttként életmentő műtéten kellett átesnie, és azóta is folyamatos orvosi kezelésekre, fejlesztésekre, terápiákra szorul. Azonban most, a sok nehézség ellenére, egy örömteli, megható pillanat következik Rebeka életében: elkezdi az iskolát, igaz nem ezen a héten, csak a következőn, tehát szeptember második hetében.

Rebeka az egészségesek között kezdi jövő hét hétfőn az iskolát (Fotó: olvasói)

Rebeka névnapja és az iskolakezdés

Szeptember eleje különösen mozgalmas időszak Rebekáéknál. A kislány nemrég ünnepelte születésnapját, most pedig névnapját köszönti boldogan a családja körében. Ezek az ünnepek különleges jelentőséggel bírnak náluk, nem csupán a szokásos gyermekmosolyok és torták miatt, hanem mert minden év ajándék, minden mosoly egy győzelem.

Jövő hétfőn (szept. 8.) Rebeka is becsatlakozik az iskolapadba, az egészséges gyerekek közé, ami hatalmas lépés számára és a családja számára is. Az iskolakezdés izgalommal és reménnyel tölti el a Vasók családot.

Rebeka édesanyja, Vasók Adrien Bianka, mindig mellette volt, szó szerint. Óvónőként dolgozott a kislány óvodájában, így napi szinten ott lehetett vele, figyelhette minden mozdulatát. Most, az iskolakezdéssel új korszak indul, de Adrien továbbra is elkötelezetten támogatja gyermekét: sikerült munkahelyet váltania, és épp abban az óvodában kezd dolgozni, ami közvetlenül Rebeka iskolája mellett van.

Ott leszek az épületben, közel hozzá. Még nem fogom elengedni a kezét… Reggel együtt indulunk majd, ő az iskolába, én az oviba dolgozni. Az osztálya pont mellettem lesz, így ha szükség van rám, ott leszek vele

– meséli Adrien, aki minden erejével próbálja egyensúlyban tartani az anyai szeretetet, a munkahelyi kötelezettségeket és a terápiás fejlesztéseket.

Rebeka állapota napi odafigyelést igényel. Gerince súlyosan deformált, így gyakran fájdalmas számára a mozgás, ami nehezen megy neki. A családnak a Lengyelországban elérhető speciális ortézist árát sikerült megfizetnie, amely meghaladta az egymillió forintot. Emellett rendszeres gyógytornára, terápiákra és orvosi konzultációkra is járnak, hogy megelőzzék az izomzat letapadását és a további szövődményeket.

A következő nagy mérföldkő egy gerincműtét lehet, amely jelentősen javítaná Rebeka mozgásképességét. Bízom abban, hogy a beavatkozás után a terápiák még hatékonyabban támogathatják majd a fejlődését. Jelenleg keressük a legjobb lehetőséget, ahol ezt a komoly műtétet elvégeznék, minden lépést alapos tervezéssel, felelősségteljesen van végiggondolva

– teszi hozzá Vasók Adrien, Rebeka édesanyja.