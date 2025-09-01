"Annál jobb nincs, mint amikor látod, hogy a lányod állapota javul" – magyar orvosok segítenek a horvát Sophián

Horvátországból érkezik Magyarországra immár második alkalommal a Kolaric család, hogy kislányukat, Sophiát intenzív terápiára vigyék a Budapest melletti Borsóházba. Elmondásuk szerint egész Horvátországban nincsen ilyen jó fejlesztés mint a solymári Borsóházban. Súlyosan sérült kislányukat csak Magyarországon lehet megmenteni!

Sophia súlyosan sérült kislány, mozgásfejlődését a koraszülöttként elszenvedett agyi sérülés nehezíti, de az intenzív magyar terápia új reményt jelent számára. (Fotó: olvasói)

"Azt üzenem minden sérült gyermekkel élő anyukának, ne várjanak, cselekedjenek!"

Az utazás a horvát család számára több mint egy túra, egy esély arra, hogy Sophiának jobb, teljesebb életet biztosítsanak.

Ez a látogatás rendkívül fontos számunkra, hiszen kislányunk súlyosan sérült, és minél többet szeretnénk részt venni a Borsóház terápián. Magyarországot anyagilag kedvezőnek találjuk, azonban nehéz ennyi szabadságot kivenni, hiszen nagyon távolról érkezünk

– mondja Ivanka Kolaric, Sophia édesanyja.

Sophia koraszülöttként jött a világra (három hónappal korábban, mint kellene), agyi sérülése, az úgynevezett (PVL) okozza mozgásbeli nehézségeit. Amint kiderült a diagnózis, mindent megpróbáltunk: Vojta-terápiát és számos más kezelési módszert alkalmaztunk, ám sajnos egyik sem hozott jelentős javulást. Ekkor elkezdtem kutatni, hogy hol találhatnánk igazán hatékony segítséget. Így bukkantam rá egy amerikai eredetű, intenzív terápiás módszerre a TikTokon, amely már ott is bizonyított, és Magyarország volt a legközelebbi hely, ahol ezt a kezelést elérhettük

– emlékszik vissza az anyuka aki meglepődött, mennyire megfizethető áron van a magyar terápia.

A család a Borsóházban páratlan lehetőségre bukkant, amely komplex módon támogatja kislányuk fejlődését: mentálisan, motorosan és fizikailag egyaránt.

Horvátországban sehol sem találtunk olyan intenzív terápiát, amely valóban kézzelfogható eredményeket hozna Sophia állapotában. Nagyon örülünk, hogy rátaláltunk erre a kezelési módra, amely valóban segít neki! Szeretném meggyőzni a horvátországi terapeutánkat, hogy látogasson el Magyarországra tanulni. Már két olyan szakembert is találtam, akik nyitottak arra, hogy utazzanak és bővítsék tudásukat.

– teszi hozzá lelkesen Ivanka aki minden követ megmozgat kislánya egészségéért.

Mindenki azt mondta, várjak, hátha jobb lesz, hogy majd meg fog tanulni járni, minden rendben lesz. De én azt szeretném üzenni a többi anyukának, hogy ne várjanak! Találjanak egy jó terapeutát, és kezdjenek el dolgozni a gyerekükkel. Ha bármilyen jel utal arra, hogy baj lehet, azonnal cselekedjenek! Ha sokkal hamarabb kezdtem volna el dolgozni Sophiával, már négy hónapos korában, akkor ma teljesen más állapotban lennénk. Ne várjanak a csodára, mert csak a küzdelem és a megfelelő terápia hozhat eredményt! És annál jobb nincs, amikor látod, hogy a súlyosan sérült kislányod állapota javul

– meséli.

Honnan tudom, hogy jó a terápia? Onnan, hogy Sophia nem sír, motivált. A Vojta-módszer például nagyon agresszív, a gyerek akarata nélkül történik minden. Az intenzív terápián viszont játékosan tanít, maga a gyerek akarja csinálni, és boldogan fejlődik, úgy, hogy észre sem veszi, de csinálja

– folytatja, majd hozzáteszi:

Amikor a Borsóházban vagyok, csendben figyelek, hogy megtanuljam az összes terápiás mozdulatot, hogy otthon is segíthessünk neki. Ha abbahagyjuk az intenzív terápiát, visszaesés következik, mert az izmok befeszülnek. Már masszírozom is Sophit, amit a Borsóház masszőrétől tanultam. Remélem, hogy egy nap Horvátországban is elérhető lesz az intenzív terápiája, hogy másoknak is segíthessen. Szeretném, ha több terapeutánk is megtanulná ezt a különleges módszert, mert tényleg segít. Ez évek munkája lesz, nekünk most az a legjobb, ha Magyarországra járunk

– zárja gondolatait a Horvátországból Magyarországra érkezett anyuka.