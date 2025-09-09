Hetekig ignorálta a megfázásnak hitt tüneteket, majdnem belehalt az apuka

Clint Nield azt hitte, szimplán megfázott, de amikor az apuka hirtelen rosszabbul lett, még nem is sejtette, milyen tragikus diagnózissorozat vár rá.

A 46 éves Clint tavaly októberben kezdte magát enyhén rosszul érezni, de azt gondolta, csupán szezonális megfázásról van szó. Amikor két héttel később az állapota romlani kezdett, felesége, Joanne azonnal a sürgősségire vitte.

A staffordshire-i Burton Kórházban gyorsan kiderült néhány teszt segítségével, hogy Clint akut myeloid leukémiában szenved. A játékboltban dolgozó apukát ez teljes sokként érte.

Azt hittem, valami vírust kaptam el, ami épp keringett. Tudjátok, milyen a férfiasság… nem akartam beismerni, hogy baj van, ezért nem mentem orvoshoz. Azt hittem, idővel elmúlik.

Először Clint a háziorvosához fordult, aki antibiotikumot írt fel neki, mert tüdőgyulladásra gyanakodtak. De amikor nem javult, felmerült a szepszis lehetősége, így végül a sürgősségire került.

Emlékszem, hogy mindenből kettőt láttam, és úgy éreztem, a halál jött el hozzám. A tesztek kimutatták, hogy a fehérvérsejtszámom 300 volt, miközben a normális érték körülbelül 10.

Clint szerencsés volt, az orvosok szerint ha nem kap időben megfelelő kezelést, talán a karácsonyt sem éli meg. A kemoterápia rengeteg mellékhatással járt, egyszer még a bokája is kiment, amikor megpróbált kiszállni az ágyból.

Négy kemoterápiás kezelésen esett át, de egy ponton tüdőgyulladással és valódi szeptikus állapottal került vissza a sürgősségire, ahol majdnem meghalt. Szerencsére áprilisban befejezte kezeléseit, és jelenleg remisszióban van - írja a The Irish Sun.

Most már csak orálisan szedem a kemoterápiás gyógyszert, és háromhavonta biopsziára járok. Azt szeretném üzenni mindenkinek: ne ignoráljátok a tüneteiteket, mint én, mert ez bárkivel megtörténhet, és ez igazán ijesztő.

A leukémia tünetei: