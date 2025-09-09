Hetekig ignorálta a megfázásnak hitt tüneteket, majdnem belehalt az apuka

Clint Nield azt hitte, szimplán megfázott, de amikor az apuka hirtelen rosszabbul lett, még nem is sejtette, milyen tragikus diagnózissorozat vár rá.
A 46 éves Clint tavaly októberben kezdte magát enyhén rosszul érezni, de azt gondolta, csupán szezonális megfázásról van szó. Amikor két héttel később az állapota romlani kezdett, felesége, Joanne azonnal a sürgősségire vitte.
A staffordshire-i Burton Kórházban gyorsan kiderült néhány teszt segítségével, hogy Clint akut myeloid leukémiában szenved. A játékboltban dolgozó apukát ez teljes sokként érte.
Azt hittem, valami vírust kaptam el, ami épp keringett. Tudjátok, milyen a férfiasság… nem akartam beismerni, hogy baj van, ezért nem mentem orvoshoz. Azt hittem, idővel elmúlik.
Először Clint a háziorvosához fordult, aki antibiotikumot írt fel neki, mert tüdőgyulladásra gyanakodtak. De amikor nem javult, felmerült a szepszis lehetősége, így végül a sürgősségire került.
Emlékszem, hogy mindenből kettőt láttam, és úgy éreztem, a halál jött el hozzám. A tesztek kimutatták, hogy a fehérvérsejtszámom 300 volt, miközben a normális érték körülbelül 10.
Clint szerencsés volt, az orvosok szerint ha nem kap időben megfelelő kezelést, talán a karácsonyt sem éli meg. A kemoterápia rengeteg mellékhatással járt, egyszer még a bokája is kiment, amikor megpróbált kiszállni az ágyból.
Négy kemoterápiás kezelésen esett át, de egy ponton tüdőgyulladással és valódi szeptikus állapottal került vissza a sürgősségire, ahol majdnem meghalt. Szerencsére áprilisban befejezte kezeléseit, és jelenleg remisszióban van - írja a The Irish Sun.
Most már csak orálisan szedem a kemoterápiás gyógyszert, és háromhavonta biopsziára járok. Azt szeretném üzenni mindenkinek: ne ignoráljátok a tüneteiteket, mint én, mert ez bárkivel megtörténhet, és ez igazán ijesztő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.