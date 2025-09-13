Az első úszás után ordított a fájdalomtól – rémisztő betegség jele volt a kisfiúnál

Egy ártatlannak tűnő családi program rémálommá vált: a kétéves Jonah Rowe első úszása után néhány nappal erős fájdalmakra panaszkodott, majd sántítani kezdett. Édesanyja, Deborah először azt hitte, izomhúzódásról van szó, ám hamar kiderült: sokkal súlyosabb a helyzet.
A kisfiú állapota rohamosan romlott, éjszakánként óránként ébredt kínzó fájdalmakra, és napokig nem tudott WC-re menni. Az orvosok eleinte növekedési fájdalmakra vagy vírusra gyanakodtak, ám februárban végzett vizsgálatok szörnyű igazságot tártak fel: Jonah-nál magas kockázatú, negyedik stádiumú neuroblasztómát, az idegszövetek rákját diagnosztizálták.
A daganat már átterjedt a koponyájára, a gerincére, valamint a comb- és lábcsontjaira is. Egy hétéves műtét során sikerült eltávolítani egy részt a fő verőeret körbeölelő tumorból, de Jonah azóta intenzív kemoterápián vesz részt, és elvesztette hajának 90%-át, írja a Mirror. A család kénytelen volt Cornwallból Bristolba költözni, hogy a kisfiú megkapja a szükséges kezeléseket. Négy testvére otthon maradt, miközben szülei minden idejüket mellette töltik. A növekvő költségek miatt adománygyűjtés is indult.
Senki sem gondolta volna, hogy egy kis hasfájás és sántítás mögött ekkora tragédia húzódhat
– mondta a kétségbeesett édesanya.
Deborah most minden szülőt arra figyelmeztet: ne hagyják figyelmen kívül a gyanús jeleket – mert akár az életük múlhat rajta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.