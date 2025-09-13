Az első úszás után ordított a fájdalomtól – rémisztő betegség jele volt a kisfiúnál

Egy ártatlannak tűnő családi program rémálommá vált: a kétéves Jonah Rowe első úszása után néhány nappal erős fájdalmakra panaszkodott, majd sántítani kezdett. Édesanyja, Deborah először azt hitte, izomhúzódásról van szó, ám hamar kiderült: sokkal súlyosabb a helyzet.

A kisfiú hősiesen küzd a betegséggel.

Forrás: GoFundMe/Max Young

A kisfiú állapota rohamosan romlott, éjszakánként óránként ébredt kínzó fájdalmakra, és napokig nem tudott WC-re menni. Az orvosok eleinte növekedési fájdalmakra vagy vírusra gyanakodtak, ám februárban végzett vizsgálatok szörnyű igazságot tártak fel: Jonah-nál magas kockázatú, negyedik stádiumú neuroblasztómát, az idegszövetek rákját diagnosztizálták.

A daganat már átterjedt a koponyájára, a gerincére, valamint a comb- és lábcsontjaira is. Egy hétéves műtét során sikerült eltávolítani egy részt a fő verőeret körbeölelő tumorból, de Jonah azóta intenzív kemoterápián vesz részt, és elvesztette hajának 90%-át, írja a Mirror. A család kénytelen volt Cornwallból Bristolba költözni, hogy a kisfiú megkapja a szükséges kezeléseket. Négy testvére otthon maradt, miközben szülei minden idejüket mellette töltik. A növekvő költségek miatt adománygyűjtés is indult.

Senki sem gondolta volna, hogy egy kis hasfájás és sántítás mögött ekkora tragédia húzódhat

– mondta a kétségbeesett édesanya.

Deborah most minden szülőt arra figyelmeztet: ne hagyják figyelmen kívül a gyanús jeleket – mert akár az életük múlhat rajta.