Duchenne-es Bruno gyógyulásáért főzik a halászlét és a vadpörköltet

Heiner Bruno szeptemberben kezdi meg a harmadik osztályt. Családjával kétlaki életet él, Sarród és Bécsújhely között ingáznak. Bár az önfeledt kisiskolások mindennapjait kellene élnie, a kisfiúnak egy sokkal nehezebb utat szánt a sors. A Heiner család élete 2024 elején szomorú fordulatot vett, amikor kiderült, hogy gyermekük egy gyógyíthatatlan genetikai betegségben szenved. Duchenne-es Bruno egyetlen reménye egy Amerikában elérhető génterápia, aminek viszont az ára rendkívül magas, közel másfél milliárd forint. A kisfiúért a Fertődhöz közeli Sarród település is összefogott, a hétvégére főzőfesztivált szerveznek, aminek a bevételét a kisfiú gyógykezelésére ajánlják fel.

Az alapítvány gyakran szervez jótékonysági vásárokat, például sütibörzéket Duchenne-es Bruno gyógyulásáért.

A képen: Bruno, édesanyja, Ágota, illetve ikertestvére, Lili.

Fotó: Együtt Brunoért Alapítvány Facebook oldala

Duchenne-es Brunonak azt jósolták, hogy 10 éves korára kerekesszékbe kerül

Amikor Bruno 7 éves korában kiderült, hogy a kisfiú gyógyíthatatlan beteg, családja és Sarród közössége is egy emberként fogott érte össze. A rengeteg fejlesztésnek, tornának, masszázsnak hála Bruno még erős, de ez egy végeláthatatlan küzdelem, amiben a génterápia nélkül a betegség fog győzedelmeskedni. Brunonak nap mint nap keményen fel kell vennie a harcot a betegségével.

A család versenyt fut az idővel, ugyanis a Duchenne-féle izomsorvadás nemcsak a mozgásszervi izmokat építi le fokozatosan, hanem az alapvető életfunkciókhoz szükséges izomzatot is: a légzőszervi izmokat, vagy épp a szívizmot.

A génterápia sem gyógyítja meg a betegséget, de lassítja a lefolyását. Csakhogy az injekciót nem lehet bármeddig beadni, a beteg állapotától függ, hogy meddig beadható, a határ általában 10 éves kornál szokott meghúzódni. Bruno jövőre lesz 10 éves.

Sarród már többször is kiállt a kisfiúért

Sarród községe már többször szervezett gyűjtést a kisfiúért. Jótékonysági főzés, futballmérkőzés, fesztiválok – több fronton próbálkoztak már, hogy Brunonak összejöhessen a génterápiához szükséges összeg. Áprilisban például megrendezték a Magyar Válogatott Öregfiúk jótékonysági mérkőzést, ahol olyan focisták futballoztak Brunoért, akik például a 2016-os, vagy a 2020-as EB-n is játszottak. A profi NB1-es, NB2-es futballcsapatoktól dedikált mezeket is kaptak és ezeket árverésre bocsátották.

Most hétvégén, augusztus 30-31-én rendezik meg az V. Hal- és Vadétel Főző Fesztivált, ennek a bevételét is Bruno családjának ajánlják fel.

A kétnapos fesztivál színes programokat kínál: a főzőverseny mellett lesz arcfestés, ugrálóvár, veterán járműkiállítás, a művelődési házban művészeti kiállítás, este utcabál, vasárnap pedig László Attila Fonogram-díjas énekes lép fel. Az eseményen egy jótékonysági motorozásra is lesz lehetőség az Acélkerék Motoros Egyesület jóvoltából. Aki szeretne, felülhet a komoly motorkerékpárokra utasként, a motorosok pedig megutaztatják őket a környéken, ennek költsége pedig szintén az adományládában landol.