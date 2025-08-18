A Duchenne-szindrómás Dávid álma egy napfényes otthon: „egy bázis, ahol tudok élni, továbbadni”

Legutóbb a Metropol számolt be arról, hogy Csorba Dávid, vagy ahogyan sokan ismerik, "a testbe zárt férfi" élete egy hajszálon függött, miután elzáródott a légcsöve. Édesanyának még annyit oda tudott súgni, hogy úgy érzi mindjárt megfullad, így az asszony azonnal hívta a mentőket. Dávid közel két hetet töltött a kórházban, miután életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A kórházban töltött napok megviselték, sok mindent átértékelt, most hazatérve azonban próbál a jövőre fókuszálni. Lakást keres, gyűjtést szervez a sorstársainak, illetve fejleszti a TikTok és a YouTube csatornáját.
Csorba Dávid 33 éves, 20 éves kora óta teljesen az ágyhoz kötve, lélegeztetőgépen éli mindennapjait. Előtte sem volt könnyű élete. Óvodás korában derült ki, hogy Duchenne-szindrómás, vagyis izmai fokozatosan leépülnek, az izmok helyét pedig zsírszövet és kötőszövet veszi át. Akkoriban még nem állt rendelkezésre semmilyen ismert gyógymód, így Dávid 8 évesen kerekesszékbe került. A genetikai eredetű betegség velejárója azonban az, hogy nem csak a mozgáshoz szükséges izomzat sorvad el, hanem idővel a légzőizmok is a szívizom is. Így aki ezzel a betegséggel él, az az idővel fut versenyt.
Amikor kórházba került, egy lelkileg nehezebb időszak vette kezdetét. A bent tartózkodása idején két szobatársát is elvesztette. Eszébe jutottak a sorstársai is, akik már nincsenek, akik ideje korán távoztak. Az a két fiú, akit elsőnek szeretett volna támogatni az általa létrehozott alapítvánnyal, de akik már nem érték meg, hogy Dávid segítse őket. Mindez végül bűntudatba csapott át, hogy ő miért van még életben, ha mások nem, de rövidesen megszületett a válasz: azért, mert még dolga van az életben.
Itt a kórházban, az ágyamon átsütött a nap. Otthon ez nem történik meg. Itt viszont rám talált a fény. És ez számomra üzenet volt. Jel. Hogy ne adjam fel. Hogy igenis eljuthatok egy napfényes teraszos otthonba. Ez az álmom. Egy olyan otthon, ami nem egy kórterem, hanem egy bázis. Egy hely, ahol tudok adni. Élni. Továbbadni
– fogalmazott Dávid a közösségi média platformján.
Ha valakinek nem kell elmondani, hogy az élet, az egészség nem magától értetődő, hát az éppen Dávid. Egy életmentő műtét mindenkit a padlóra küldene, főleg azt, aki a saját testébe zárva tölti az életét és szeretne még annyit látni és tapasztalni a világból, amennyit csak lehetséges.
Dávid korábban már volt szerelmes. Most épp senki sincs az életében, de szívesen ismerkedik. Fent van a legismertebb társkereső oldalon is. Azt mondta nem feltétlen komoly kapcsolatot keres, mert ott már jobban kijönnek a korlátai.
(Egy hosszú távú kapcsolatba) olyan kérdések jönnek fel amire nem tudok választ adni. Én a mának élek és csak mai napot tudom ígérni.
Szeretne egy másik lakásba költözni, egy olyanba, ami akadálymentesített és aminek van terasza, hogy édesanyja időközönként kivihesse őt oda napozni. Most ugyanis nem csak saját testének, hanem a szobájának is a rabja.
Dolgozik a saját podcast csatornáján is, már azt is tudja, hogy Király Viktor után ki lesz a következő vendég. Kilétét még nem áruljuk el, de érdemes feliratkozni Dávid YouTube csatornájára, ahol Dávid a mesterséges intelligenciának hála képes újra beszélni, a betegsége miatt ugyanis erre a való életben sajnos képtelen.
Amikor Dávid még kisfiú volt nem állt rendelkezésére az a génterápia, ami ugyan nem teszi gyógyulttá a duchenne-es gyerekeket, de jelentősen lelassítja a betegség lefolyását. Ma már elérhető, azonban brutális ára van: egy kezelés több mint egymilliárd forintba kerül. Magyarországon eddig csak egy kisfiú, a most 4 éves Ádin kaphatta meg, de sokan várnak még arra, hogy a jószándékú embereknek hála összejöjjön a kívánt összeg.
Dávid nagyon hálás mindenkinek, aki eddig is támogatta őt, hiszen ezért tartott ki akkor is, amikor már feladta volna a reményt. Megírt egy életrajzi könyvet, egy marketing szakértővel közösen elindította a podcast műsorsorozatát, illetve a mesterséges intelligencia világában olyannyira fejlesztette magát, hogy a TikTok csatornáját is ez alapján építette fel.
A segítségre viszont továbbra is szüksége van.
Ahhoz, hogy valóban érdemben tudjak tenni másokért, komoly háttér kell. Ezért csatába hívom a követőimet, és csak annyit kérek: havonta egy tábla csoki árát adjátok oda nekem támogatásként. Ez a kis gesztus nektek talán észrevétlen, nekem viszont a jövőt jelenti
– fogalmazott Dávid.
Az anyagi segítséggel Dávidot is támogatod, hogy édesanyja mellé ápolót is felfogadhassanak, illetve hogy végre elköltözhessenek egy élhetőbb lakásba. Ugyanakkor az adományokból Dávid másokon is szeretne segíteni. Az adományokat a weboldalán keresztül lehet leadni.
