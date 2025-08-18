A Duchenne-szindrómás Dávid álma egy napfényes otthon: „egy bázis, ahol tudok élni, továbbadni”

Ha valakinek nem kell elmondani, hogy az élet, az egészség nem magától értetődő, hát az éppen Dávid. Egy életmentő műtét mindenkit a padlóra küldene, főleg azt, aki a saját testébe zárva tölti az életét és szeretne még annyit látni és tapasztalni a világból, amennyit csak lehetséges.

Igyekszik a jövőre fókuszálni

Dávid korábban már volt szerelmes. Most épp senki sincs az életében, de szívesen ismerkedik. Fent van a legismertebb társkereső oldalon is. Azt mondta nem feltétlen komoly kapcsolatot keres, mert ott már jobban kijönnek a korlátai.

(Egy hosszú távú kapcsolatba) olyan kérdések jönnek fel amire nem tudok választ adni. Én a mának élek és csak mai napot tudom ígérni.

Szeretne egy másik lakásba költözni, egy olyanba, ami akadálymentesített és aminek van terasza, hogy édesanyja időközönként kivihesse őt oda napozni. Most ugyanis nem csak saját testének, hanem a szobájának is a rabja.

Dolgozik a saját podcast csatornáján is, már azt is tudja, hogy Király Viktor után ki lesz a következő vendég. Kilétét még nem áruljuk el, de érdemes feliratkozni Dávid YouTube csatornájára, ahol Dávid a mesterséges intelligenciának hála képes újra beszélni, a betegsége miatt ugyanis erre a való életben sajnos képtelen.

Két hét az intenzíven eléggé megviselte lelkileg Dávidot Fotó: Csorba Dávid / Facebook

Csorba Dávid másokon szeretne segíteni

Amikor Dávid még kisfiú volt nem állt rendelkezésére az a génterápia, ami ugyan nem teszi gyógyulttá a duchenne-es gyerekeket, de jelentősen lelassítja a betegség lefolyását. Ma már elérhető, azonban brutális ára van: egy kezelés több mint egymilliárd forintba kerül. Magyarországon eddig csak egy kisfiú, a most 4 éves Ádin kaphatta meg, de sokan várnak még arra, hogy a jószándékú embereknek hála összejöjjön a kívánt összeg.

Dávid nagyon hálás mindenkinek, aki eddig is támogatta őt, hiszen ezért tartott ki akkor is, amikor már feladta volna a reményt. Megírt egy életrajzi könyvet, egy marketing szakértővel közösen elindította a podcast műsorsorozatát, illetve a mesterséges intelligencia világában olyannyira fejlesztette magát, hogy a TikTok csatornáját is ez alapján építette fel.