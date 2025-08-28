A ChatGPT elhitette a rákos apukával, hogy nincs nagy baj - hónapokat vesztett

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
A 37 éves Warren Tierny a mesterséges intelligenciához, a ChatGPT-hez fordulva próbált rájönni augusztusban, torokfájása komoly problémát jelezhet-e az egészségével kapcsolatban, miután már folyadékot sem tudott nyelni. Háziorvoshoz nem akart menni, azonban az AI-szoftvertől érdeklődni kezdett arról, mit jelenthetnek a tünetei. A kétgyermekes, Írországban élő családapa ugyanis attól tartott, hogy rákkal küzd, azonban a ChatGPT közölte vele, erről szó sincs. Warren ezért továbbra sem ment orvoshoz, mígnem egy nap a sürgősségin kötött ki. 

A ChatGPT-től érdeklődött tünetei súlyosságáról a családapa. Fotó: GoFundMe

Warrent végül negyedik stádiumú nyelőcső-adenokarcinómával diagnosztizáltak. Egy agresszív daganatos betegséggel, amelynél az átlagos ötéves túlélési arány mindössze 5–10 százalék. Az esetre reagálva a ChatGPT-t fejlesztő cég hangsúlyozta:

A szoftver nem alkalmas betegségek kezelésére, és nem helyettesíti a szakszerű tanácsadást. 

Ezt pedig ma már a családapa is belátja, sőt, történetéből kiindulva óva int ettől másokat. Biztos benne, hogy a mesterséges intelligencia válaszaiba vetett hite miatt később kapta meg azt a diagnózist és ellátást, amire szüksége lett volna.

Az AI inkább arra próbál reagálni, amit hallani szeretnél, hogy fenntartsa a figyelmed. Statisztikai alapon talán igaza is volt, de ebben az esetben sajnos nem. Tudom, hogy emiatt elvesztettem pár hónapot. Én most élő példája vagyok annak, hogy nagy bajba kerülhetünk, ha túlzottan a mesterséges intelligenciára hagyatkozunk. Talán csak megnyugtatott az, amit mondott, jól hangzott, tele volt remek ötletekkel, de a végén én kell vállaljam a felelősséget azért, ami történt

 - közölte a családapa, kiemelve, azok után hitt igazán a ChatGPT-nek, hogy egy ponton vérhígító szedését javasolta számára,  írja a Mirror.

 

