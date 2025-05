Ilyen még nem volt: robot játszik a magyar színpadon!

A székesfehérvári Vörösmarty Színházban a magyar színháztörténelemben először lépett színpadra humanoid, azaz emberszerű robot, aki az egyik szerepet játszotta el. Tehát nem arról van szó, hogy mintegy díszletelemként, a háttérben plusz szereplőként felkerült egy robot a színpadra, hanem Térey János A Nibelung-lakópark drámájának egyik karakterét játssza el olyan valódi humanoid robot, akit mesterséges intelligencia mozgat. Szikora János a darab rendezőjének történelmi szereposztása ráadásul nem öncélú, hanem a darab mondanivalójához is hozzáad. "Lenni vagy nem lenni?" - itt tényleg ez a kérdés!

A robot éppen brillírozik a székesfehérvári Vörösmarty Színház színpadán / Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Humanoid robotok lepik el a magyar színházakat?

A színész is felkerült a fekete listára, akinek féltenie kell az állását a mesterséges intelligenciától? Valamikor bizonyára ez a kor is el fog érkezni, de azért még odébb van. Egyelőre első fecskéről van szó: Szikora János Térey darabértelmezésében a robot, mint az emberi lét határainak kifejeződése jelenik meg. Ezért a színpadra állítás koncepciójához illeszkedik, hogy egy humanoid robot játssza a karaktert. Hiszen a robot valóban egy határkő az emberi és nem emberi létezés között. Egyfelől a robot humanoid külseje könnyű azonosulást tesz lehetővé, másfelől a mesterséges intelligencia fejlettsége is olyan, hogy szinte már érzelmileg úgy lehet hozzá viszonyulni, mint az emberi intelligenciához. A darab alkotói hibátlanul időzítettek: 2025 ugyanis egyértelműen az áttörés éve a mesterséges intelligenciával összekötött robotika területén. Nem tudományos-fantasztikum többé, hogy humanoid robotokkal osztjuk meg a mindennapjainkat. Kínában futószalagon gyártják a humanoid robotokat, amiket a háztartásban, a mezőgazdasági munkákban, bevásárlásban vagy akár rakodó munkákban is be lehet vetni, ráadásul egy jobb autó áráért bárki számára elérhetők.

Csak a robottechnológia kivitelezése szab határt / Illusztráció

Ha már színészkedik, akkor mire lehet képes még?

A ma már bárki számára elérhető Infuze Robotics által forgalmazott Unitree robotok kifinomultabb, precíziós munkák elvégzésére egyelőre kevéssé alkalmasak. De ennek csak a mesterséges intelligencia fejlesztése és a robottechnológia kivitelezése szab határt. Szikora János Térey feldolgozásában pont egy olyan robotra volt szükség, aminek egyértelműen látszanak még a korlátai. A rendező ezzel tudta kifejezni legpontosabban a mondanivalóját. Kérdés mikor jön el az az időszak, amikor nem ez a művész célja, hanem a tökéletes realizmus elérése. Még nagyobb kérdés, hogy egyáltalán akarjuk-e, hogy az emberre összetéveszthetetlenségig hasonlító robotok vegyenek bennünket körül. Sokaknak a mostani humanoid kinézet éppen elég. Nem idegenkednek tőle, hogy egy géppel beszélgetnek, viszont nem is kísérteties, hogy megtévesztésig emberszerű a robot. Hogy mit hoz a jövő természetesen nem tudhatjuk, de ha elmélkedni akarunk rajta, akkor érdemes megnézni Szikora János Térey János A Nibelung-lakópark színpadra állítását a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, ahol a magyar történelemben először egy robot játssza el az egyik szerepet.