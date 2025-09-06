Közelebb akart lenni unokáihoz, bérgyilkost fogadott apjuk megölésére a nagymama

Bűnösnek találták azt a 75 éves nagymamát, Donna Adelsont, aki lánya exférjét kegyetlen módon megölette egy bérgyilkossal. Az idős asszonyt akkor fogták el, amikor férjével, Harvey-val épp Vietnámba utazott volna a Miami Nemzetközi Repülőtérről 2023 novemberében. Szörnyű tette elől kilenc éven át "menekült", miután lánya néhai szerelmét, a 41 éves Daniel Markelt 2014-ben otthonának garázsában lőtték le pont akkor, amikor ő válási vitában és gyermekelhelyezési perben állt Donna lányával, Wendivel.

Bérgyilkossal ölette meg egykori vejét Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A két bérgyilkos Luis Rivera és Sigfredo Garcia volt. Előbbit egyszer már 12 év börtönre ítélték, amely mellé további hét évet kapott tette miatt, míg utóbbi életfogytiglan börtönbüntetést kapott. Garcia ráadásul Donna fiának, Charles Adelson egykori barátnőjének az exférje volt, így került ő kapcsolatba Donnával, aki saját ítéletének kihirdetését követően sírva fakadt a bíróságon. Ez persze az elhunyt Daniel szüleit nem hatotta meg:

Azt kívánom, éljen 120 évig méghozzá egyedül, a börtöncellájában. Azt kívánom, hogy minden hátralevő napján gondoljon arra a pusztításra, amit oly sok embernek okozott

- közölte Daniel édesapja, Phil Markel, míg édesanyja, Ruth Markel így reagált az ítélethirdetésre:

Tizenegy éve kell elviselnünk Daniel elvesztésének felfoghatatlan fájdalmát. A legbüszkébb arra vagyok, hogy Dan milyen odaadó apja volt két fiának, Benjaminnak és Lincolnak. Ő volt a fiúk hőse, de kénytelenek lettek apa nélkül felnőni

- nyilatkozta a gyászoló anya hozzátéve, Donna előre kitervelte, megszervezte és kifizette a gyilkosságot. Mindezt azért, hogy közelebb élhessen unokáihoz. Donna ugyanis az ügyészek közlése szerint is azért ölette meg Danielt, mert lánya csak akkor tudott közelebb költözni hozzá a válását követően, ha a válási és gyermekelhelyezési per azt megengedte volna, így kezébe vette az ügyet, írja az UNILAD.

Donna életfogytiglani börtönbüntetéssel kell szembenézzen.