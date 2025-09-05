Vonóhorogra akasztva húzta a kutyáját autóval – megúszta a börtönt

A Kecskeméti Járásbíróság 425 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte azt a 66 éves férfit, aki hétfőn az autója után kötötte a kutyáját, majd utazósebességgel, egy kilométeren keresztül vonszolta egy aszfaltúton. Rozi kutya súlyos sérüléseket szenvedett, de a férfi nem hívott hozzá állatorvost, nem kezdte meg a kutya kezelését sem.
Állítása szerint nem vette észre, hogy az előző este a vonóhorogra kötött kutyája még mindig ott van. Körülbelül egy kilométer megtétele után, a mögötte haladó autós jelzésére állt meg. De ekkor is csak betette a kutyát a csomagtartóba és folytatta az útját. A rendőrség szerencsére a kamerafelvételek alapján hamar megtalálta a férfit, akinél a házkutatás során megtalálták a kutyát is. Horzsolásos, zúzódásos és súlyos égési sérüléseket szenvedett szerencsétlen. Rozit egy lakiteleki menhelyre szállították.
Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosbításért fellebbezett. Az ügy kiverte a biztosítékot az embereknél és még a politikusok is amellett érvelnek, hogy a 66 éves férfinak letöltendő börtön járna, nem pénzbírság...
