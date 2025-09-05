Csak 25 éves volt: tragikus hirtelenséggel meghalt egy magyar focista

Életének mindössze 25. évében tragikus hirtelenséggel hunyt el Sulyok Bálint, a Fővárosi Vízművek SK II. csapatának kapitánya.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Sulyok Bálint 2019-ben csatlakozott a Fővárosi Vízművek SK csapatához, amelynek színeiben 7 szezonon keresztül összesen 115 mérkőzésen léphetett pályára. Szorgalmával, alázatával és a pályán nyújtott teljesítményével hamar kivívta társai tiszteletét és rövid időn belül a második csapat kapitánya lett.

A Fővárosi Vízművek SK közleményében úgy fogalmazott: "már az első pillanattól kezdve érezni lehetett, hogy különleges ember érkezett közénk. Szorgalma, alázata és a pályán nyújtott teljesítménye hamar kivívta társai tiszteletét. Nemcsak játékosként, hanem emberként is példát mutatott: mindig ott volt, amikor szükség volt rá, mindig számíthattunk rá.

Rövid időn belül második csapatunk őt választotta kapitánnyá, és ezt a szerepet méltósággal, felelősséggel és szívvel viselte. Bálint nemcsak a csapatot tartotta össze, hanem közösséget épített. Lojalitása, megbízhatósága és embersége olyan értékek voltak, amelyek ritkák – és amelyek örökre velünk maradnak.

Halálával nemcsak egy kiváló sportolót, hanem egy igaz barátot veszítettünk el. Az űr, amit maga után hagyott, nem mérhető számokban, nem pótolható egyszerű játékos cserével… "

Az egyesület úgy döntött, visszavonultatják Sulyok Bálint mezét, így a 14-es számmal ezentúl senki sem szerepelhet a színeikben.

De a Mészöly Focisuli is gyászolja a tragikusan fiatalon távozott focistát. "Egy életerős fiatalember hunyt el váratlanul a héten, Sulyok Bálint 2015 és 2018 között három évig tartozott egyesületünk kötelékébe.

Ha volt csupaszív játékosunk, akkor ő annak nevezhető volt, hozzáállása mindig is példaértékűnek számított. Szülei segítőkészsége is átlagon felüli volt, felfoghatatlan gyászukban mi is osztozunk.

A tekintetéből mindig is sugárzott az élet igenlése, most viszont kapott ő is, és a világ is egy igazságtalan NEMET.

Bálint, Nyugodj békében!"

Egykori gimnáziuma is megrendüléssel búcsúzott a fiataltól.

"Megrendülten értesültünk arról, hogy iskolánk 2021-ben érettségizett tanulója Sulyok Bálint tegnap éjjel tragikus hirtelenséggel elhunyt. A veszteség mindig fájdalmas, de amikor egy egészseges, életerős fiatalembertől kell búcsúzni, az érthetetlen és felfoghatatlan is egyben. Mélyen együttérzünk Bálint családjával, sok erőt és megbékélést kívànunk, emlékét szeretettel őrizzük."