Díszes tapéta és bársonyfotelek: rejtélyesen tűntek el a balatoni villa lakói – Galéria!

Újabb rejtélyes helyen járt A Felfedező nevű urbexes. Fényűző életnek adatott teret egykor egy balatoni villa, de mára teljesen elhagyatottá vált. Néhány bútor árválkodik csupán a falai között...

Az elhagyatott villa tele lehet titkokkal / Fotó: A Felfedező - urbexes

Az elhagyatott villa

Az egyik legnépszerűbb hazai urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, az elhagyatott magyar hotel vagy a munkásszálló rejtélye. Most egy balatoni villában járt, ahonnan rejtélyesen tűntek el a lakók.

A balatoni villa falait díszes tapéta fedi, a sárga bársonyfoteleket belepte a por. A nagy terek konganak az ürességtől, láthatóan hosszú ideje nem járt senki az épületben.

