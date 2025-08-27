Omladozó vakolat és üres medencék: így néz ki most a miskolci közfürdő - Galéria

Elhagyatottan áll a miskolci vasgyár egykori közfürdője. A Felfedező nevű híres urbexes járt a közel 150 éves épületben.

Így néz ki most a miskolci közfürdő / Fotó: A Felfedező-urbexes

Az egyik legnépszerűbb hazai urbexes több, mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a balatoni villa rejtélye, vagy a magyar étterem, ahonnan eltűntek a vendégek. Most egy elhagyatott közfürdőben járt.

A miskolci fürdő tisztálkodási lehetőséget nyújtott a gyári munkások számára, hiszen a legtöbbjük olyan lakásban élt, ahol nem volt fürdőszoba, de sok esetben még vezetékes víz sem. A medencék mellett még gőzfürdőt és iszapgyógyfürdőt is igénybe vehettek. A több, mint 100 éves épületet az évek előrehaladtával szépen fejlesztették, egyre több medence várta a megfáradt munkásokat.

A miskolci vasgyár egykori közfürdője 1896-ban épült. Elsődleges célja az volt, hogy a gyár dolgozóinak és a környék lakosainak tisztálkodási és gyógyászati lehetőséget biztosítson. Két termálvizes medence, súly- és iszapfürdő is várta a látogatókat

– árulta el a magyar urbexes.



Nézz be te is az elhagyatott miskolci közfürdőbe! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: