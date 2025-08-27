Omladozó vakolat és üres medencék: így néz ki most a miskolci közfürdő - Galéria

Elhagyatottan áll a miskolci vasgyár egykori közfürdője. A Felfedező nevű híres urbexes járt a közel 150 éves épületben.
Az egyik legnépszerűbb hazai urbexes több, mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a balatoni villa rejtélye, vagy a magyar étterem, ahonnan eltűntek a vendégek. Most egy elhagyatott közfürdőben járt.
A miskolci fürdő tisztálkodási lehetőséget nyújtott a gyári munkások számára, hiszen a legtöbbjük olyan lakásban élt, ahol nem volt fürdőszoba, de sok esetben még vezetékes víz sem. A medencék mellett még gőzfürdőt és iszapgyógyfürdőt is igénybe vehettek. A több, mint 100 éves épületet az évek előrehaladtával szépen fejlesztették, egyre több medence várta a megfáradt munkásokat.
A miskolci vasgyár egykori közfürdője 1896-ban épült. Elsődleges célja az volt, hogy a gyár dolgozóinak és a környék lakosainak tisztálkodási és gyógyászati lehetőséget biztosítson. Két termálvizes medence, súly- és iszapfürdő is várta a látogatókat
– árulta el a magyar urbexes.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
