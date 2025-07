Befejezetlen sakkjátszma és művégtagok a padláson: különös dolgokat hagyott hátra az eltűnt család – galéria

Újabb rejtélyes ingatlanra talált A Felfedező nevű híres urbexes. Egy család elhagyatott házában járt. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mikor és miért tűnhettek el a lakók, de valószínűleg sietősen kellett távozniuk, mivel még a sakkjátszmát is félbehagyták.

Az elhagyatott ház furcsa dolgokat rejt Fotó: A Felfedező, urbexes

Az elhagyatott helyek Magyarországon 2014 óta rabul ejtik a titokzatos urbexes szívét, de szívesen kalandozik külföldön is. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az elhagyatott falusi ház rejtélye, vagy a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, valamint Ella néni magányos otthona; de ne feledkezzünk meg az elhagyatott iskoláról sem. Most egy rejtélyes családi házban járt, ahol különös tárgyakat hagytak hátra az eltűnt lakók.

Furcsa dolgok vannak az elhagyatott házban

A házban egykor boldogan éltek, de már több éve nem járt ott senki. Rengeteg fűszert hagytak a konyhában és ruhákat a szekrényben. A padláson egy üres borosüveg és művégtagok hevernek.

