Agydaganattal küzd a 9 éves Noel: „Az a küzdelem, a menny, a pokol”

Talán az egyik legszebb élménye köthető egy váratlan meglepetéshez az agydaganattal küzdő kilencéves Noel számára. A kis harcos, Nemes Noel Bendegúz egy felajánlásnak köszönhetően édesapjával karöltve látogathatott ki kedden a budapesti Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőjére, ahol nem másnak, mint Tóth Balázs kapus mezének az új birtokosává is válhatott – számolt be a könnyfakasztó történetről a BOON.
Az édesapa megfogadta, ezentúl amikor csak tehetik, ott lesznek a válogatott mérkőzésein. A magyar-portugál találkozót Szalai Ádám és az MLSZ – Magyar Labdarúgó Szövetség – jó voltából, egy igazán lelátó közeli helyen szurkolhatta végig apa és fia.
„ Talán soha nem láttam még ilyen bodognak a kisfiamat! Külön köszönet, hogy egy civil felajánlásnak köszönhetően a kislányom Lara Zoé Nemes is ott lehetett a mérkőzésen, igaz egy szint eltolással, de Ő is láthatta a mérkőzést! A mérkőzés előtt összefutottunk Dzsudzsák Balázzsal, Láng Ádámmal szuper volt két egykori válogatott labdarúgóval találkozni. (…) Soha nem láttam még ilyen szurkolást Bendegúztól sem, az a kitörő öröm, lelkesedés a hazai lőtt góloknál és az a csalódottság a bekapott találatoknál, még akkor is ha Ronaldo lőtte. Bámulatos, hogy a hazai válogatott szeretete, hogyan nyomta el a CR7 iránti rajongását. Bendegúznak a Magyarország-Portugália egy ikonikus mérkőzés volt, mert a két kedvenc válogatottja játszott egymással!” – hálálkodott Nemes Noel Bendegúz apukája, Nemes Lajos Norbert.
A beteg kisfiú számára egy csodával ért volna fel, ha a példaképe, Ronaldo legalább integet neki, de még csak rá sem nézett. Ám ekkor földre szállt angyalként jelent meg Tóth Vivien, a kapus, Tóth Balázs válogatott mezével a kezében, amint Noelnek szántak.
„A kórházban mindenkinek újságolta, hogy milyen mezt kapott, persze mikor hazaértünk azonnal fel is próbálta! A mezen rajta van, volt az a küzdelem, a menny, a pokol ami ezt a mérkőzést jellemezte, fantasztikus érzés akár megérinteni is. (…) Most minden erőnket amit ez a hatalmas élmény adott a gyógyulásra fogjuk fordítani, mert egy cél van a teljes gyógyulás! ...és persze jön egy kellemes élmény, a begyűjtött relikviák keretezése , méltó helyre elhelyezése! ” – árulta el a vármegyei hírportálnak az édesapa.
