„Alig tudtuk felemelni a fejünket a párnáról” – A kétgyermekes anyuka komoly betegségre figyelmeztet

Az elfoglalt anyukának, Becca Afrinnak a világon nincs fontosabb, mint két gyermeke egészséges, amit sohasem kockáztatna. Így amikor a 33 éves, glasgow-i Mount Vernonból származó nő hallott a gyermekinfluenza elleni oltásról, nem habozott, hogy mindkét fiát – a nyolcéves Joelt és a hatéves Malachit – beoltassa.

Influenza ellen érdemes védekezni / Fotó: Pexels

Becca, aki a mentális egészség és jólétért küzdő Healing for the Heart jótékonysági szervezet adminisztrációs vezetője, így nyilatkozott: „Néhány évvel ezelőtt a férjem, Norman, és én is megbetegedünk influenzában, és körülbelül két hétig teljesen kiütött minket. Fájt a testünk, fájt a fejünk, és hányingerünk volt. Szörnyű volt – alig tudtuk felemelni a fejünket a párnáról. Nem kívánom ezt senkinek, főleg nem a gyermekeimnek; egyáltalán nem volt jó élmény. Tudom, milyen az, amikor az ember influenzás, és mivel a fiúk még olyan kicsik, és sok betegség kering, inkább elkerülném, hogy nekik is át kelljen menniük ezen.”

A gyermekek általában gyakrabban lesznek influenzásak, mint a felnőttek, mert immunrendszerük még kevésbé készült fel a vírusra, a gyermekközösségekben (óvoda, iskola) pedig könnyen terjed a kórokozó.

Az influenza főbb tünetei

Az influenzavírus nagyon változékony, könnyen terjedő kórokozó, amely cseppfertőzéssel jut a szervezetbe. A fertőzést a lappangási időszakban levő és a már betegség tüneteit mutató ember terjeszti. A lappangási idő 2-3 nap. A beteg gyermeknek magas láza lesz, akár 39-41 °C-ig is felmehet a testhőmérséklet. Kisgyermekekben lázgörcs (a láz felszálló szakaszában jelentkező görcsroham) előfordulhat, ha a gyermek arra hajlamos.

A tipikus influenzaszerű tünetek közé tartozik a kipirult arc, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalom. A felső légúti tünetek (száraz köhögés, orrfolyás) mellett hasmenés léphet fel, főként kisebb, de akár nagyobb gyerekeknél is. A betegek nagyon elesettek, szemük begyulladhat, könnyezik, kerülik a fényt.

Szövődménymentes esetekben a láz 2-3 napig tart, de akár 5 napig is elhúzódhat. A 2-4 napra a gyermek általános állapota jobb lesz, ezzel együtt a légúti hurutos tünetek erősödhetnek. A száraz köhögés akár 1-2 hétig is fennállhat.