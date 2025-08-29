Rettenetes tragédia: holtan találtak rá a 12 éves fiúra - szívszorító részletek

Egy eltűnt kisfiú meghalt, miután egy aligátor megtámadta egy csatornában az otthona közelében – a rendőrség azonban az édesanyja után nyomoz.

A rendőrség nyomoz az ügy kapcsán Fotó: unsplash.com

Bryan Vasquez holttestét augusztus 26-án találták meg a csatornában. Az autizmussal diagnosztizált 12 éves fiú úgy tűnik, hogy egy aligátor támadása után tompa erőbehatás és fulladás következtében halt meg. Az eset augusztus 14-én, reggel 5:20-kor történt, amikor a gyermek eltűnt otthonából, de a rendőrség még mindig nem biztos a fiú halálának pontos időpontjában.

A helyi média, a NOLA.com arról számolt be, hogy a fiú aznap reggel szökött el otthonról, amikor anyja eltűntként jelentette, és egy ablakon keresztül mászott ki. Bryan édesanyja, Hilda Vasquez ellen házkutatási parancsot adtak ki, amely magában foglalta a telefonjának átkutatását is, mivel a nyomozás során kiderült, hogy korábban már vádolták gyermekbántalmazással.

Korábban, 2014-ben a 34 éves, négygyermekes anyát kiskorúakkal szembeni bántalmazással vádolták meg, amikor a mindössze 6 hónapos Bryan koponyatörést és lábtörést szenvedett, számolt be a NOLA. Hilda később bűnösnek vallotta magát a kiskorúakkal szembeni bántalmazás vádjában, gondatlanságból elkövetett bántalmazás vagy elhanyagolás miatt.

A közelmúltban költözés után Bryan édesanyja elmondta, hogy nem tudott annyi figyelmet fordítani a fiúra, amelyek segítettek volna a gyermeke biztonságát garantálni. Elmondása szerint a 12 éves fiú hajlamos volt elszökni a régi otthonukból, és a közeli játszótérre menni.

A család rokona, Cristiane Rosales-Fajardo, aki segített Bryan keresésében, elmondta, hogy a nyomozás „háborús helyzethez” hasonlított a család számára.

Ő csak a hitben és a sorsban reménykedett. Amikor végül megerősítették, hogy az ő fia, megkérte, hogy láthassa a holttestét. Nos, nem engedik meg neki, hogy lássa a holttestet, mert már bomlásnak indult... amelyet az aligátorok okoztak. Átvitettem őket az én házamba, ami a sarkon van az ő házától, és csak sírtunk

– mesélte Rosales-Fajardo.

Nicholas Gernon főfelügyelő-helyettes megerősítette, hogy vádat emeltek, de az ügyben nem történt letartóztatás, a nyomozást pedig folytatják - írja a Mirror.