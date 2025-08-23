"Nem hittek nekem az orvosok. Közölték, ne dramatizáljam túl: 14 évesen lebénultam"

Grace Turnbull mindössze 14 éves volt, amikor az orvosok azt mondták neki, hogy szedje már össze magát és ne dramatizáljon, egy egyszerű gyomorrontással küzd, miközben a háttérben egy sokkal súlyosabb betegség húzódott. Egy olyan, ami miatt egyik napról a másikra lebénulva ébredt. Kiderült ugyanis, hogy egy olyan fertőzés támadta meg a szervezetét, amely az idegrendszerét, gerincvelőjét és agyát vette célba. Ha időben észreveszik, lehet, hogy akkor is lebénult volna, de nem ennyire súlyosan. A jelenleg 22 éves Grace ugyanis deréktól teljesen érzéketlen, kerekesszékhez kötve éli életét.

Nem törődtek vele az orvosok deréktól lefelé lebénult. Fotó: Pexels illusztráció

Az egész 2016 decemberében kezdődött. Grace folyamatosan hányt. Kórházba ment, de közölték vele, egy vírus állhat a háttérben. Idővel azonban állapota egyre rosszabb lett és már szédült is. Belázasodott és olyan rosszul volt, hogy fehér volt, mint a fal. Az orvosok ekkor is csak azt mondták neki, ne dramatizáljon, menjen haza.



Úgy éreztem, hülyét csinálnak belőlem, pedig tudtam, hogy valami nincs rendben a testemmel

- emlékezett vissza 22 éves, aki végül karácsony másnapján szembesült azzal, hogy nyaktól lefelé nem tud mozogni.

Eleinte azt hitte, csupán alvási paralízis lehet, míg meg nem kapta kórmegállapítását. Azóta rengeteg gyógytornával végül elérte, hogy legalább deréktől felfelé mozgásképes legyen.

Pusztító volt hallani, hogy soha többé nem fogok járni, miután korábban fociztam. Nagyon jó játékos voltam, a foci volt az életem, így összetörtem

- közölte Grace, akinek a bénulás a beszédképességét is érintette. Eleinte egy szót sem tudott mondani, csak dadogott. Enni sem tudott, szondán keresztül táplálták. Otthonukat akadálymentesíteni kellett. De amíg ez meg nem történt, addig hosszú éveken át a nappaliban kellett élnie, írja a TheSun

Felnőttként saját privát tér nélkül… Nagyon nehéz volt.