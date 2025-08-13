„Egy hét alatt semmit nem híztam” – Hiába a luxusnyaralás és az álomételek, Schobert Norbi Mallorcán is csúcsformában maradt

Schobert Norbi és felesége, Réka egy exkluzív, prémium utazáson vettek részt Mallorcán, ahol mindössze húsz fő élvezhette az ötcsillagos szálloda all inclusive kényeztetését, a luxustábor keretein belül. A fitneszgurut bár finomabbnál finomabb ételek vették körül, ezúttal is hű maradt magához és az egészséges falatok mellett döntött.
„Nem is volt több hely. Igazából a legközelebbi barátok voltak velünk” – mesélte a Borsnak Norbi, aki szerint a hotel szolgáltatásai bőven túltettek minden elváráson: minőségi ételek, korlátlan ital, sőt még autóhasználat is járt a szobákhoz.
Bár a nyaralás alatt a csábító büféasztalok minden pillanatban elérhetők voltak, Norbi nem engedett a kontrollból:
Egy hét alatt semmit nem híztam. Reggel kávé helyett hideg vizet iszom, tornázom, majd halat vagy húst eszem. Kerülöm a pizzát, sült krumplit és édességet
– árulta el. Hangsúlyozta, hogy egy all inclusive nyaralás nem feltétlenül a mértéktelen evésről kell, hogy szóljon:
„Óriási választék volt egészséges ételekből is. Ha valaki ésszel válogatott, kipihenten, jó formában és élményekkel gazdagon jöhetett haza”– fogalmazta meg.
Az út egyik legemlékezetesebb pillanata a Rafael Nadal Akadémia meglátogatása volt. „Láttam az összes trófeáját, a gyerekkori kupákat, dedikált pólókat. Az egész életét egy 3D-s vetítéssel mutatták be – nagyon megérintett” – mondta meghatódva.
Norbi a nyaraláson több régi baráttal is találkozott. Rácz Jenővel, a sztárséffel évek óta szoros kapcsolatot ápolnak: „Ő volt az első, aki a család után bement hozzám a kórházba, amikor műtétem volt. Azóta is számíthatunk egymásra” – mesélte Schobert Norbi stroke-ja kapcsán.
Ha már barátságok, szóba került Kozso is, akivel távolabbi, de baráti viszonyban vannak: „Szeretem a zenéjét, arra edzettem régen. Kértem tőle pár dalt edzésanyaghoz” – emlékezett vissza. A fitneszguru a zenész fogyásában is segített, de hangsúlyozta: „Én soha senkit nem fogok megkeresni. Csak ha kérnek, akkor segítek”.
Norbi szerint a titok egyszerű: mozgás, tudatos étkezés és mértékletesség – még a legnagyobb bőség közepén is.
„Ha valaki odafigyel magára, akkor a szabadság alatt még többet is tud edzeni, sportolni, kirándulni. A pihenés nem csak a kanapén fekvésről szólhat – nekünk Mallorca igazi feltöltődés volt, testben és lélekben egyaránt. A jó nyaralás titka nem az, hogy mennyit eszel vagy iszol, hanem hogy mennyi szépet viszel haza magaddal” – zárta gondolatait Norbi, ezzel is megerősítve, hogy a testi és lelki feltöltődés egyaránt fontos az életben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.