Geri még legyőzheti a Duchenne-szindrómát: népszerű sztársportoló segít a kisfiún

Versenyt futnak az idővel Kovács Geri szülei. Gyermeküknél még időben, négy hónapos korában derült ki, hogy Duchenne-szindrómában szenved. Ezért Geri azon ritka kivételek közé tartozik, akinél időben diagnosztizálták a betegséget, ezért még csak csekély mértékben kezdődött meg izmainak a leépülése. Ha a kisfiú időben meg tudja kapni a költséges orvosi kezelést, akkor neki nagy esélye van rá, hogy teljes életet élhessen.

Geri a ritka, Duchenne-féle izomdisztrófiával küzd, számára a rendkívül költséges génterápia jelenti a gyógyulást

Fotó: olvasói fotó

Geri gyógyulása a génterápiával lehetséges

Ez veleszületett, örökletes betegség, amely az izomsejtek fokozatos pusztulásával jár; az izomsejtek helyét, a működésképtelen zsírszövet és kötőszövet foglalja el. Gerinél még csak az első tünetek egyike, az izomgyengeség jelentkezett, így a leépülés, ami a végtagokat és a törzshöz közeli izmokat érinti, megállítható. Nagyon fontos, hogy a most ötéves gyermek időben megkapja a génterápiát, különben tízéves korára elveszíti a járóképességét és kerekesszékbe kényszerül. Geri még alapvetően jól van, csak nehezebben bírja a lépcsőzést és a szaladgálást, illetve meg van vastagodva a vádlija.

A kisfiú szinte a hét minden napján részt vesz különböző fejlesztéseken. Konduktor, gyógytorna, terápiás úszás, terápiás lovaglás, és még felsorolni is nehéz, amin rendszeresen részt vesz Geri, hogy felvegye a versenyt a betegséggel. Szülei mindent megtesznek gyermekükért. Fél évente ambuláns vizsgálatra mennek a fővárosi Tűzoltó utcai klinikára és évente négyszer a budai gyermekkórházban, rehabilitációs héten vesznek részt.

A sok erőfeszítésnek köszönhetően nem romlik olyan mértékben Geri állapota, mint a sorstársaié. A génterápia jelentené a megoldást betegségével szemben. Ezt a nagyon költséges gyógymódot csak az Egyesült Államokban és Dubaiban tudják elvégezni. A terápia ára meghaladja az egymilliárd forintot. A család megpróbálkozott a lehetetlennel és elhatározták, hogy előteremtik a sok pénzt a kezelésre, mert ha még időben megkapja, akkor talán megállíthatják Geri állapotának romlását.

Erre a mezre licitálva tudod támogatni Geri gyógyulását

Fotó: olvasói fotó

Sokan Geri gyógyulása mellé álltak

Az OTP Bank Pick Szeged csapata és szurkolói már egy évvel ezelőtt összefogtak, és egy jelentősebb összeget ajánlottak fel Geri gyógykezelésére. Idén ismét jótékonysági kezdeményezéssel rukkoltak elő, amikor Bánhidi Bence magyar válogatott kézilabdázó, a OTP Bank Pick Szeged játékosának szerződését meghosszabbították 2028. június 30-ig. Ezt a csapatkapitány egy 2028-as feliratú mez felmutatásával tette hivatalossá, amiből egyetlen példány készült, és jótékonysági célra ajánlotta fel.

Nagyon megható volt, amikor a csapat első edzésére ellátogattunk. Bence már a mezével várt minket, és személyesen adta át Gerinek, aki boldogan szaladgált a PICK Aréna küzdőterén. Számára már az is hatalmast élményt jelentett, hogy a pályán labdázhatott, futkározhatott

– emlékszik vissza Kovács-Baltás Daniella, a gyermek édesanyja, aki hozzátette, hogy ez a találkozás sokkal több volt egy egyszerű mezátadásnál. Csapatkapitányként, kétgyermekes édesapaként, figyelmesen érdeklődött: milyen lehetőségek vannak a gyógyulásra, hol tart a gyűjtés, hogyan viseli Geri és családja a mindennapokat. A különleges mezt Geri szülei licitre bocsájtják, hogy a befolyt összeg Geri gyógyulását szolgálja.