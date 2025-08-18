„A világ túl van érzékenyítve” – Schobert Norbi durván beszólt a Netflixnek

A Jenna Ortega-féle Wednesday-láz mellett most a zsírégetésről szól minden a Netflixen. A streamingóriás ugyanis most mutatta be az ezredforduló utáni időszak hírhedt realityshow-járól, a Zsírégetőkről (The Biggest Loser) készült, Zsírégetők: Az igazság súlya című dokumentumfilm-sorozatát. A mindössze 3 részből álló műsorban a 17 évadot megélt széria egykori versenyzői, trénerei és orvosa is megszólal, melyben felidézik, miben rejlett a show sikere és bukása, illetve a spanyol orvosokat hamarosan újból vendégül látó Netflix további, sötét titkokról is lerántja a leplet. A műsor mindössze néhány nappal ezelőtt debütált a platformon, azonban máris óriási visszhangot keltett. Az elhízott emberek lefogyasztásáról szóló, dramatikus elemekkel teletűzdelt tévésorozatáról ugyanis a streaming-szolgáltató több kritikát is megfogalmaz, mint például a versenyzők „bedrogozása”, fizikai túlterhelése, illetve az elhízott emberek nyilvános megalázása.

Schobert Norbi sem hagyta szó nélkül a Netflix sorozatát

A Netflix nagy port kavaró show-jával kapcsolatban a Bors megkereste az ország fitneszedzőjét, Schobert Norbertet, aki noha saját bevallása szerint még nem látta a streaming-szolgáltató sorozatát, megvan a véleménye a Zsírégetők című műsorról, és annak módszereiről. Egyrészt ő nem támogatja a magas koffeintartalmú pirulák használatát, melyeket előszeretettel ajánlottak a készítők a széria résztvevőinek, másrészről azonban azt túlzásnak érzi, hogy a szókimondó stílusa miatt került most célkeresztbe a 2000-es évekbeli, súlyvesztő valóságshow. Szerinte a világ már túl lett érzékenyítve, ennek pedig ő is megitta már a levét az elmúlt esztendőkben.

Én ugye több dolgot is mondtam az utóbbi években a médiában, amik közül mindegyik kiverte a biztosítékot. Pedig én semmi rosszat nem akartam, én mindig is így kommunikáltam, kimondtam az igazságot, és csak motiválni szerettem volna az embereket. A világ túl van érzékenyítve, minden arról szól, hogy fogadd el magad, és légy büszke arra, hogy kövér vagy. Pedig az elhízottság pont annyira veszélyes, mint a dohányzás vagy az alkoholizmus, sőt, Magyarországon például az elhízottság okozza a legtöbb halálesetet

− mondta Schobert.