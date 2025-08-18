„A világ túl van érzékenyítve” – Schobert Norbi durván beszólt a Netflixnek

A Jenna Ortega-féle Wednesday-láz mellett most a zsírégetésről szól minden a Netflixen. A streamingóriás ugyanis most mutatta be az ezredforduló utáni időszak hírhedt realityshow-járól, a Zsírégetőkről (The Biggest Loser) készült, Zsírégetők: Az igazság súlya című dokumentumfilm-sorozatát. A mindössze 3 részből álló műsorban a 17 évadot megélt széria egykori versenyzői, trénerei és orvosa is megszólal, melyben felidézik, miben rejlett a show sikere és bukása, illetve a spanyol orvosokat hamarosan újból vendégül látó Netflix további, sötét titkokról is lerántja a leplet. A műsor mindössze néhány nappal ezelőtt debütált a platformon, azonban máris óriási visszhangot keltett. Az elhízott emberek lefogyasztásáról szóló, dramatikus elemekkel teletűzdelt tévésorozatáról ugyanis a streaming-szolgáltató több kritikát is megfogalmaz, mint például a versenyzők „bedrogozása”, fizikai túlterhelése, illetve az elhízott emberek nyilvános megalázása.
A Netflix nagy port kavaró show-jával kapcsolatban a Bors megkereste az ország fitneszedzőjét, Schobert Norbertet, aki noha saját bevallása szerint még nem látta a streaming-szolgáltató sorozatát, megvan a véleménye a Zsírégetők című műsorról, és annak módszereiről. Egyrészt ő nem támogatja a magas koffeintartalmú pirulák használatát, melyeket előszeretettel ajánlottak a készítők a széria résztvevőinek, másrészről azonban azt túlzásnak érzi, hogy a szókimondó stílusa miatt került most célkeresztbe a 2000-es évekbeli, súlyvesztő valóságshow. Szerinte a világ már túl lett érzékenyítve, ennek pedig ő is megitta már a levét az elmúlt esztendőkben.
Én ugye több dolgot is mondtam az utóbbi években a médiában, amik közül mindegyik kiverte a biztosítékot. Pedig én semmi rosszat nem akartam, én mindig is így kommunikáltam, kimondtam az igazságot, és csak motiválni szerettem volna az embereket. A világ túl van érzékenyítve, minden arról szól, hogy fogadd el magad, és légy büszke arra, hogy kövér vagy. Pedig az elhízottság pont annyira veszélyes, mint a dohányzás vagy az alkoholizmus, sőt, Magyarországon például az elhízottság okozza a legtöbb halálesetet
− mondta a felesége, Rubint Réka nélkül maradt Schobert.
A fitneszguru noha nem ért egyet a realityt ért kritikákkal, azért hozzátette, azt ő sem találja elfogadhatónak, hogy egy tévéműsorban, nyilvánosság előtt alázzák meg a túlsúlyos versenyzőket.
Nem szabad megalázni egy kövér embert sem, de az igazságot mindenképp bele kell mondani az arcába. Fel kell őket rázni ebből az álomvilágból, és arra sarkallni, hogy tegyenek magukért valamit. Pont ezért kezdem el idén szeptember 13-tól, 10 órai kezdettel az Angyalföldi Sportközpontban az országos ducitréning-találkozót, melyen ingyenesen részt lehet majd venni
− folytatta az ország népszerű fitneszedzője.
A világot most teljesen megosztó dokuszériának alapul szolgáló Zsírégetőknek hazánkban is volt egy spinoff-sorozata. A 2007-ben bemutatott A nagy fogyás, melynek egyik trénere a nyaralása alatt egy dekát sem hízó Schobert Norbi volt, hasonlóan volt felépítve, mint amerikai elődje. A Bors a Netflix adásának kapcsán megkérdezte a fitneszgurut, 18 év távlatából ő tartja-e a kapcsolatot egykori mentoráltjaival.
Egy Edina nevű hölggyel a mai napig tartom a kapcsolatot, ő anno elérte a célját, és a súlyát is sikeresen meg tudta tartani. Volt egy srác, aki majdnem meg is nyerte a versenyt, annyit fogyott, de végül a későbbiekben gyomorszűkítő műtétre adta fejét, mert vissza-visszahízott. De volt olyan versenyzőm is, aki számára teljesen érthetetlen módon, rokkantnyugdíjasként, súlyos szívbetegséggel indult a műsorban, és bár akkor túlélte a verseny megpróbáltatásait, ma már sajnos nincs köztünk
− zárta a beszélgetést a celebtréner.
A Zsírégetők: Az igazság súlya című dokumentumsorozat összes epizódja elérhető a Netflix kínálatában.
