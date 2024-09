"Nagyon haza várjuk őt" - Réka és három gyermekük aggódik a beteg Krisztiánért

A Bors korábban beszámolt annak a 37 éves Goman Krisztiánnak az eltűnéséről, akit felesége Réka és 3 lányuk vár haza pécsi otthonukba. A férfi eltűnése kapcsán újabb részleteket tudott meg a Bors.

A 37 éves Goman Krisztiánt haza várja szerető felesége Réka és 3 lányuk Fotó: Olvasói fotó

Goman Krisztiánné Réka korábban elmondta lapunknak, hogy a férje előbb elvitte a gyermekeket az iskolába, akiktől még azt is megkérdezte, hogy hányra menjen értük, majd többet nem hallottak felőle. A június 14-én pénteken történt eset többek között azért különös, mert Krisztián korábban soha nem sehova anélkül, hogy nem szólt volna róla.

Folyamatosan, minden nap szednie kell a gyógyszereit, mert egy autoimmun betegsége van, amit az anyukájától örökölt

- osztotta meg a Borssal Réka, aki elmesélte, hogy nagyjából 2-3 éve derült ki mindez, amikor Krisztián a koronavírus alatt kétoldali tüdőgyulladást kapott és utána mindent újra kellett tanulnia, többek között járni is, olyan rossz állapotban volt.

- Nagyon nagy akaratereje volt, így amennyire lehetett, felépült belőle, ránézésre nem is látszik rajta, hogy valaha ennyire beteg lett volna - jegyezte meg Krisztián felesége, majd hozzátette:

Ha szedi a gyógyszereit, akkor viszonylag jól van, annyi, hogy egy kicsit gyengébb a fizikai ereje, mint egy átlagembernek.

Krisztián Pécsről tűnt el június 14-én Fotó: police.hu

Réka a közelben lévő gyógyszertárak dolgozóival is beszélt Krisztián eltűnésekor, aznap ugyanis csak a napi gyógyszeradagja volt nála, így már másnap is vennie kellett valahol, feltéve ha bevette gyógyszereit: - Volt egy gyógyszer adagolója, mindig abban volt benne az aznapi és azt az eltűnése napján is vitte magával, mint általában, de többet nem - állítja Réka, aki elképzelni sem tudja, hol lehet Krisztián.

Nem tudom, hogy mi történhetett vele, de mindannyian nagyon haza várjuk őt és akármit gondol is, biztos, hogy nincs olyan, amivel együtt ne tudnánk megbirkózni

- hangsúlyozta Réka, Krisztián szerető felesége, aki 14, 12 és 10 éves lányaikkal együtt haza várja Krisztiánt.