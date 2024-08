Médiumok is segítettek a keresésben: a látók szerint a két éve eltűnt inárcsi édesanya nincs messze az otthonától – videó

A két éve eltűnt Bozsik Mária ügyét a mai napig rejtély fedi. Bár többször is szervezett keresés indult utána, semmi sem vezetett nyomra. Még médiumok és halottlátók is megpróbáltak segíteni, hogy minél hamarabb megtalálják az édesanyát, de ez is eredménytelen volt.