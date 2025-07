„Nagyon nem vagyok jól” – Bármikor szülhet, pokoli nehéz napokat él meg VV Seherezádé

Kultsár Vivien Seherezádé, vagy ahogy sokan ismerik, VV Seherezádé, már a 39. terhességi hétben jár, így bármelyik pillanatban megszülethet a kisfia, Noah. Az Instagramon és Youtube-on is aktív kismama ezúttal is szívesen válaszolt rajongói kérdéseire, bepillantást engedve a szülés előtti utolsó napok érzelmekkel teli időszakába.

VV Seherezádé nevetése mára legendás, de ezen kívül sincsenek tabutémák a szépség számára (Fotó: Mediaworks Archívum)



VV Seherezádé küzdelmes hajrában

VV Seherezádé Instagram-posztban elárulta, hogy bizony kifejezetten nehéz napokon megy keresztül. A várakozás, a testi nehézségek és az érzelmi hullámvasút mind részei ennek az időszaknak, melyről VV Seherezádé mégis szívesen mesélt követőinek.

A ValóVilág egykori bombázója rendszeresen válaszol rajongói kérdésekre, így most sem maradtak el az őszinte vallomások. Elmondása szerint mostanra már fizikailag is nagyon megviseli a terhesség:

Nem kapok levegőt, nyilal a derekam, az alhasam, a mellem, a lábam is görcsöl.

Bár voltak jobb napjai is, az utóbbi időszak különösen nehéz számára:

Most megint nagyon nem vagyok jól, alig tudok aludni a fájdalomtól.



VV Seherezádé férje, aki egy neves budapesti szálloda műszaki igazgatója, sokat dolgozik és gyakran utazik, így jelenleg kevesebb időt tudnak együtt tölteni. A kismama reméli, hogy a szülés idejére már otthon lehet, hiszen nagyon várják a tíz napos apaságit: „Várjuk, mint a messiást.” Ugyanakkor hozzátette, hogy van egy növekvő félelme azzal kapcsolatban, hogy a szülés akkor indul meg, amikor férje nincs otthon, és ő egyedül van.



Attól félek, hogy akkor jönne ki Noah, amikor a férjem dolgozik. Mi messze vagyunk a kórháztól, és eleve a szüléstől való félelem is extra stresszt okoz. De nagyon izgalmas, várom már a babócát, hogy kint legyen.

Humorral és türelemmel

Többen kérdezték tőle, hogy megmutatja-e majd a kis Noah arcát a nyilvánosságnak. Erre egyelőre nem tudott határozott választ adni, elmondása szerint kettős érzései vannak a témával kapcsolatban, így még nem döntött. Kíváncsi követői abban is tanácsot adtak, hogyan gyorsíthatná meg a szülést – a klasszikus praktikák, mint lépcsőzés vagy tonik fogyasztása egyelőre elmaradtak, de nem zárkózik el attól, hogy a napok múlásával ezeket is kipróbálja.

Azonban a testi panaszok ellenére is megmaradt a humorérzéke. Elmesélte, hogyan változott meg férje becézési stílusa a terhesség alatt:

Régen kicsim, szerelmem, nyuszikám voltam, mostanság husi, puffancs, húsgolyó, hógolyó... De mindig elmondja, hogy szerinte én vagyok a legszebb terhes nő a világon.



Noah egyelőre jól érzi magát a pocakban, nem siet világra jönni, annak ellenére, hogy már a 37. héten 39 hetes méreteket mért az orvos. VV Seherezádé ugyan bízik benne, hogy július végére megérkezik a baba, de úgy tűnik, a kisfiú még nem érzi elérkezettnek az időt.