Hazaengedték a kórházból Bodrogi Gyulát: „A családom nagyon megijedt!”

Új hírek érkeztek Bodrogi Gyuláról: több mint egy hete már, hogy egy emberként izgult az ország érte. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész szenteste előtt esett el egy rosszul megvilágított lépcsőházban, a balesetben megrepedt a combcsontja. Sem ő, sem a családja nem reagált napokig a sajtó megkeresésére, így sokaknak nagy megkönnyebbülés, hogy az ország Süsüje most hírt adott magáról, tőle megszokott derűvel nyilatkozott a Borsnak, mikor hogylétéről kérdeztük.

Bodrogi Gyula balesete után kórházba került, azóta otthon van, de egyelőre járókerettel tud közlekedni (Fotó: Markovics Gábor / hot magazin)

Így van most Bodrogi Gyula

Elestem, ahogy azt szokás, ilyen öregkorban

– viccelődött mosolyogva a tavaly 90. születésnapját ünneplő színész, akinek az esésben a combcsontja repedt meg, azonnal műtétre volt szüksége, a karácsonyt a kórházban töltötte. – A szilveszter már itthon ért, persze emiatt egy kissé el volt rontva. De nem csinálunk belőle nagy ügyet. Én, amit az orvosok mondanak, azt nagy rokonszenvvel betartom, Merkely professzor komolyan figyel rám – árulta el Bodrogi Gyula, utalva a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika igazgatójára, aki régóta felel már a Nemzet Színésze egészségéért.

– Ebben a mostani állapotban semmi öröm, de ki kell bírni. Ha rosszkedvű vagyok, a fájdalom akkor is ugyanakkora. Miért ne lehetnék hát derűs? Persze a családom nagyon megijedt, abban a pillanatban ez nagyon csúnyán nézett ki, nem mozdultak a lábaim. Idő kellett, hogy az ember az ágyról lerakja az egyik lábát, majd a másikat is, aztán megtenni az első lépéseket – sorolta Bodrogi Gyula, aki azt is elárulta, párja, Angéla mindenben támogatja, és egy időre valóban segítségre lesz szüksége a járáshoz.

Angéla segíti a színészt a felépülésben, de segédeszközre is szükség lesz (Fotó: Máté Krisztián)

– Kaptam járókeretet, azzal tudok most menni. Idővel majd mankókra cserélhetem, de az talán hetekbe telik… A magam részéről mindent megteszek a gyógyulásért, szeretnék mielőbb színpadra lépni – tette hozzá mosolyogva Bodrogi Gyula, aki az újévi fogadalmáról is vallott: