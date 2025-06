“Láttuk, hogy van remény, Németországban meggyógyulhat édesanyám” – várandós lánya küzd Evelinért

Szívszorító történet járja be a közösségi médiát, TikTokon és Facebookon is sorra osztják Evelin küzdelmét. Gyerekei rendíthetetlenül küzdenek vele az agresszív agydaganattal szemben. Az életvidám, csinos édesanya mindössze egy éve még dolgozott, most azonban nap mint nap az életéért küzd. Váratlanul derült ki, glioblastomája van, ez a legrosszabb típusú agydaganat. A család egyetlen reménye egy németországi kezelés.

Evelin egy éve még dolgozott, ám nem sokkal később epilepsziás rohamai jelentkeztek, ekkor derült ki az, amitől mindenki a legjobban tartott, a legrosszindulatúbb agydaganattal, glioblastomával küzd. Most egy németországi kezelés a család egyetlen reménye. (Fotó: Olvasói)

Remény és kitartás

Evelin lányai, Amanda és két testvére nem adták fel, minden erejükkel küzdenek édesanyjuk életéért. Nagyon aggódnak édesanyjukért. Gyerekei most próbálnak segíteni neki, hogy esélyt kapjon Evelin a túlélésre.

Anyukám tavaly július végén lett rosszul a munkahelyén, epilepsziás rohama volt. Azután készült az első CT, amelyen észlelték, hogy agydaganata van, amit műteni kell. A műtét után derült ki, ez glioblastoma, amely a legrosszabb fajta agydaganat

– meséli Amanda, Evelin 21 éves lánya.

A borsónyi méretű daganat egy hónap alatt megduplázódott, így szeptember 21-én megműtötték. Az orvosok megállapították, Evelin a legagresszívebb glioblastomával küzd, amelynek az ötéves túlélési aránya kevesebb mint 6%.

A történet tragikus fordulatot vett, hiába volt az első beavatkozás, 2024 novemberére a daganat kiújult, és áttétek is megjelentek Evelin szervezetében. Azóta folyamatos kezelések, vizsgálatok és életmentő terápiák szükségesek, ezek azonban hatalmas anyagi terhet jelentenek a család számára.

Hárman vagyunk testvérek, a nővérem, aki 27 éves, sokat segít, mert én 36 hetes terhes vagyok. Már a baba miatt nem tudok annyit segíteni. A kishúgom mindössze 8 éves. Amikor csak tudunk, ott vagyunk anyukánk mellett

– mondja Amanda.

Evelin lányával, Amandával, aki 36 hónapos terhesen is segíti édesanyját (Fotó: Olvasói)

Evelin azóta is kemoterápiát és sugárkezeléseket kap, de a küzdelem nehezebb, mint valaha. Az orvosok újabb daganatot és körülötte ödémát is találtak, gyakori fejfájások és epilepsziás rohamok gyötrik.

Szoktam érte menni, mert a jogosítványát elvették, sajnos nem vezethet

- teszi hozzá Amanda.

Evelin élettársával él, a barátai és a családtagjai egy emberként álltak mellé, hogy támogassák őt ebben a kegyetlen harcban. Evelin, bár gyakran egyedül van otthon, minden nap főz, mos, takarít, még akkor is, ha nem mindig érzi jól magát és időnként elfelejti a szavakat. Korábban szakács kisegítőként dolgozott, ezért különösen nehéz számára a kialakult helyzet.

Az állapota egyre csak romlott, ezért elkezdtünk utána járni, mi segíthet. Láttuk, hogy van remény, orvosok is mondták, hogy Németországban van egy kezelés, ami segíthet. Vakcinát fognak csinálni, amely megoldhatja anyukám problémáját. Ez egy immunterápia, amely 32 millió forintba kerül. Erre kell most nekünk nagyon az összefogás

– fordul Amanda a nyilvánossághoz.

