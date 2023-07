„Istenem, végre beszélek!” – világraszóló csoda történt a halálos beteg Dáviddal – Videó

Ha valamire mondhatjuk, hogy csoda, akkor az ez az eset, hiszen a mesterséges intelligenciának köszönhetően újra hallhatunk és láthatunk beszélni egy olyan fiút, aki erre a valóságban már nem képes. Dávid egy ritka izomsorvadásos betegségben szenved. Nem tud mozogni és nem tud beszélni, ágyhoz kötve, a négy fal között éli az életét. Most azonban olyan lehetőséghez jutott, amellyel számára is kitárult a világ.

Soha nem adja fel a halálos betegségben szenvedő 31 éves Csorba Dávid, akinek azt jósolták az orvosok, hogy 12 évvel ezelőtt meg kellett volna halnia. A fiú azóta is minden nap rácáfol erre, sorsával és életigenlésével pedig másokat is inspirál.

Dávid csak az egyik ujját tudja mozgatnia, egy gégemetszés miatt pedig már a hangját is elvesztette, a kitartó fiú egy olyan ritka genetikai betegséggel született, amellyel 3600-ból csak egy 1 ember születik, és csak fiúkra jellemző. Most pedig mesterséges intelligenciának köszönhetően már ő is szólhat a világhoz, életét már TikTokon is több ezren követik, sőt, a tervek szerint még a New York Times-ban is írnak majd történetéről.

