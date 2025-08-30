Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
30 évig azt hitte az édesapa, ártalmatlan az anyajegye: sokkoló, mint mondtak az orvosok

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 21:00
Az apuka semmit sem sejtett.

Egy férfi a testén lévő anyajegyet évekig ártalmatlannak hitte, míg egy nap agresszív rákkal diagnosztizálták.

30 éve testen lévő anyajegy mérgezte a férfi testét
30 éve testen lévő anyajegy mérgezte a férfi testét (Fotó: GoFundMe)

A brit Jonathan Muggleton még tinédzserként fedezte fel, hogy az ágyéka közelében egy sötétebb bőrfelület alakult ki, amit egyszerű anyajegynek gondolt. A köröm méretű folt hosszú évekig változatlan maradt, így sosem gondolta, hogy komolyabb problémát jelenthet.

Azonban körülbelül öt évvel ezelőtt a folt elkezdett megváltozni: állaga, színe és mérete is gyanússá vált. Először krémeket kapott rá, de mivel nem javult, visszatért az orvoshoz, aki további vizsgálatokat rendelt el, majd biopsziára küldte.

A kétgyermekes apa ekkor már sejtette, hogy valami komoly dologról lehet szó. 

A tudatom mélyén a legrosszabbtól féltem, de mégis a legjobbakban reménykedtem.

- mondta Jonathan.

A diagnózis sokkoló volt: nyálkahártya-melanómát állapítottak meg nála, egy rendkívül ritka és agresszív ráktípust. A betegség annyira ritka, hogy az Egyesült Államokban évente csupán körülbelül 1200 esetet regisztrálnak, és az összes melanomás eset csupán 1%-át teszi ki. A rák általában a test nedves nyálkahártya-felületein jelenik meg, például a szájban, az orrban, a hüvelyben vagy a végbélnyílás környékén.

Muggleton felesége, Rebecca a Covid-19 korlátozások miatt nem lehetett vele a rendelőben, így a diagnózist egyedül kellett meghallgatnia. 

Csak ültünk az autóban. Nem tudtam megszólalni. Nem volt egy túl kellemes öt perc.

- idézte fel.

Az orvosok elmondása szerint az ötéves túlélési arány ennél a ráktípusnál csupán 14 százalék, mivel gyakran alakulnak ki áttétek, és sok esetben már későn fedezik fel a betegséget.

Jonathan az elmúlt öt évben folyamatosan harcolt a rákkal. Több műtéten esett át, részt vett immunterápiás kezelésekben és klinikai vizsgálatokban is. Mindezt azért, hogy megállítsák a melanoma terjedését. Sajnos a betegség továbbterjedt az ágyéki nyirokcsomókra is.

2023 szeptemberében úttörő műtéten esett át: eltávolítottak egy daganatot a tüdeje alól, ez volt az első ilyen beavatkozás az Egyesült Királyságban. Jonathan mindeközben próbálja fenntartani a normális családi életet: a kisgyermekeivel, az akkor 5 és 7 éves Charlieval és Ameliával aktív időt tölt, például kerékpározik, ami egyben szenvedélye is.

Vagy elsüllyedsz a sötétségben, és magányosan próbálsz megküzdeni vele, vagy megnyílsz mások előtt. Én az utóbbit választottam. Először nagyon igazságtalannak éreztem az egészet, de idővel rájöttem, hogy értékelnem kell azt, amim van, és a fontos dolgokra kell koncentrálnom.

- mondta

Miután az immunterápiás kezelés nem hozott eredményt, az orvosok közölték vele, lehet, hogy csupán hat hónapja van hátra. Ennek ellenére legutóbbi vizsgálatai alapján úgy tűnik, állapota jelenleg stabil - írja a Unilad.

 

