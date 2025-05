John Cena elárulta, hogyan változtatta meg az életét, miután rákot diagnosztizáltak nála

John Cena megosztotta tanácsait és azt, hogy mit szeretett volna tudni azelőtt, mielőtt bőrrákot diagnosztizálnak nála. A 48 éves pankrátorból lett színésznél kétszer diagnosztizáltak melanomát.

John Cena-nál kétszer is bőrrákot diagnosztizáltak, és ez teljesen megváltoztatta az életét (Fotó: John Nacion/starmaxinc.com/Northfoto)

John Cena-t kétszer is bőrrákkal diagnosztizálták

John Cena sosem gondolta volna, hogy vele is megtörténhet. De aztán kétszer is telefonon hívták, hogy a bőrelváltozások a testén rákosak. John Cena első bőrfoltját a mellkasán fedezték fel, a bal mellizma területén egy rutinszerű bőrgyógyász látogatás alkalmával. Az elváltozást azonnal eltávolították és vizsgálatra küldték. A második foltot egy évvel később vették észre a hátán, a bal felső trapézizom területén.

Kétszer kaptam telefonhívást, hogy »hé vissza kell jönnöd, mert a biopszia rákos lett«.

Ez az információ pedig teljesen kijózanította és arra késztette, hogy teljesen megváltoztassa az életét.

John Cena most a Neutrogena kampány arca lett

A sokkoló információk után John Cena sokkal elővigyázatosabban kezdett élni. Beleépítette a mindennapi rutinjába a fényvédő használatát, amit azóta is rendszeresen betart. És így lett a pankrátorból színész, majd színészből a Neutrogena kampány arca, ahol a termékcsalád Ultra Sheer Mineral 70 SPF folyékony arcra való fényvédőjét reklámozza. A cél pedig az, hogy a férfiak körében is népszerűsítsék az arcápolást, azon belül is legfőképpen a fényvédelem fontosságát.

John Cena rákos - szeretné, ha minél több emberhez eljutna a fényvédő használatának fontossága (Fotó: RW/Northfoto)

John Cena szeretné elérni, hogy a férfiak körében is fontos legyen a mindennapi fényvédelem

A 48 éves WWE bajnok szerint a nők bőrápolási rutinjához hozzá tartozik a fényvédő használata és szeretné, ha ez a férfiak körében is így lenne. Az USA Today-nek kifejtette érzéseit ezzel a dologgal kapcsolatban:

A bőrápolás sokkal elfogadhatóbb és elfogadottabb kifejezés és téma a nők körében. A férfiak közötti beszélgetéseket nehezebb lehet kezdeményezni. De nem kell, hogy így legyen.

Úgy gondolja, ha valaki azért használ fényvédőt, mert nem akar ráncosodni, az pont olyan, mintha valaki lemenne az edzőterembe azért, hogy jobban nézzen ki:

Tehát esztétikai céllal is járhatsz edzőterembe, de az edzés jutalma sokkal több, mint az esztétikai szépség. Szerintem a fényvédőnél ugyanez a helyzet.

A fényvédő most már olyan számára, mint a fogmosás

John Cena, aki nemrég hajbeültetésen esett át tisztában van vele, hogy proaktívnak lenni, és megváltoztatni a mindennapi rutint nagy változás. De úgy gondolja a fényvédő használatának beépítése a mindennapokba olyan egyszerű, mint a fogmosási rutin. Tanácsaival pedig szeretné felnyitni az emberek szemét, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint ő. Ezért is használja közösségi oldalait arra, hogy népszerűsítse a fényvédő használatát mind a férfiaknál, mind a nőknél egyaránt.