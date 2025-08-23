"Négygyermekes anyuka vagyok, és azt hittem, csak kimerült vagyok, de aztán kiderült a kegyetlen igazság"

Egy alnwicki négygyermekes anyukának az orvosok azt mondták, hogy csak „anyafáradtságot” tapasztal, de miután vérezni kezdett a mellbimbója, kiderült, hogy mellrákja van.
A 41 éves Andrea Henderson harmadfokú mellrákkal él – ami azt jelenti, hogy korán felfedezték, de a betegség agresszív formája jelent meg nála. Egy évvel korábban fáradtságtól és a mellkasa bal oldalán mélyen érzett éles fájdalomtól szenvedett, ezért felkereste a háziorvosát. De megnyugodott, amikor közölték vele, hogy a tünetei annak tudhatók be, hogy négy gyereke van és ebben elfáradt.
Februárban megdöbbenve vette észre, hogy a bal mellbimbója spontán elkezdett vérezni, miután kijött a zuhany alól – és még aznap felkereste a háziorvosát. Hat mammográfia, egy MRI és több biopszia után Andrea megkapta a diagnózist – és most nyolc kemoterápiás kúra, 10 év hormonterápia és korai menopauza vár rá.
„Amint elkezdtem vérezni, a legrosszabbra gondoltam – soha nem gondolnád, hogy te leszel az. Jelenleg az orvosaim úgy gondolják, hogy az összes rákot felismerték, mivel nem a nyirokcsomóimban volt – de most megelőző kemoterápiára és hormonterápiára kell járnom.”
„Csak szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a fiatalabb nőknél is előfordulhat észrevétlenül rák – a mammográfiás vizsgálatok nem mutatják ki a betegséget, mivel egyes daganatok korai stádiumban vannak.”
Andrea azt mondja, február előtt „oda-vissza” járt a háziorvosához a fáradtsága és a szórványos mellkasi fájdalmai miatt, de azt mondta neki, hogy a tünetei az „anyai fáradtság” mellékhatásai.
De miután felfedezte a bal mellbimbója vérzését, felkereste a háziorvosát, aki közölte vele, hogy egy apró csomó van a mellbimbója alatt, nem nagyobb, mint egy rizsszem. Két héttel később Andrea bal melléből biopsziát végeztek, és hat mammográfiás vizsgálaton esett át. A tejcsatornájában lévő elváltozás nem volt rákos. De a mellbimbója alatti apró csomó – 1,9 mm-es – első stádiumú mellrák volt. Az orvosok azonnal megműtötték az édesanyát és kimetszették a daganatot.
Ezután MRI-vizsgálatot végeztek rajta, amely az egész mellkasát és a nyirokcsomóit is vizsgálta, és nagyon megrémült, amikor az orvosok egy 4,9 cm-es daganatot találtak a mellkasában – amelyben néhány agresszív sejt is volt. Ez azt jelentette, hogy el kellett távolítani az egész bal mellét, és masztektómiát kellett végezni, valamint egy rekonstrukciós műtétet is.
„Tudni, mennyire meg fog változni az életem – szörnyen éreztem magam” – mondta Andrea. „Különösen egy mell elvesztése esetén – rá kell jönnöd, hogy a szépség a lélek mélyén rejlik, semmi köze a kinézethez. A rák elcsúfít, és azt hiszem, ettől sokkal erősebb vagyok, mint amilyen voltam.”
Andrea szerint a HER-2-pozitív emlőrák, amivel él, gyorsan növekszik, mert „ösztrogénnel táplálkozik”. Azt mondták neki, hogy 10 év hormonterápiára lesz szüksége a kezelés megszilárdításához, ami korai menopauzát okoz majd nála. Andrea már elkezdte a nyolc kemoterápiás kúrát, ami decemberig tart.
Azt szeretné, ha a menopauza előtti nők rendszeresen ellenőriznék a melleiket és a nyirokcsomóikat – mivel a kötelező szűrővizsgálatok 50-53 éves korig nem érhetők el. Az édesanya számára GoFundMe-oldalt indított egy barátja, hogy segítse a kezelések kifizetését.
