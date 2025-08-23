"Négygyermekes anyuka vagyok, és azt hittem, csak kimerült vagyok, de aztán kiderült a kegyetlen igazság"

Egy alnwicki négygyermekes anyukának az orvosok azt mondták, hogy csak „anyafáradtságot” tapasztal, de miután vérezni kezdett a mellbimbója, kiderült, hogy mellrákja van.

Fotó: GoFundMe

A 41 éves Andrea Henderson harmadfokú mellrákkal él – ami azt jelenti, hogy korán felfedezték, de a betegség agresszív formája jelent meg nála. Egy évvel korábban fáradtságtól és a mellkasa bal oldalán mélyen érzett éles fájdalomtól szenvedett, ezért felkereste a háziorvosát. De megnyugodott, amikor közölték vele, hogy a tünetei annak tudhatók be, hogy négy gyereke van és ebben elfáradt.

Februárban megdöbbenve vette észre, hogy a bal mellbimbója spontán elkezdett vérezni, miután kijött a zuhany alól – és még aznap felkereste a háziorvosát. Hat mammográfia, egy MRI és több biopszia után Andrea megkapta a diagnózist – és most nyolc kemoterápiás kúra, 10 év hormonterápia és korai menopauza vár rá.

„Amint elkezdtem vérezni, a legrosszabbra gondoltam – soha nem gondolnád, hogy te leszel az. Jelenleg az orvosaim úgy gondolják, hogy az összes rákot felismerték, mivel nem a nyirokcsomóimban volt – de most megelőző kemoterápiára és hormonterápiára kell járnom.”

„Csak szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a fiatalabb nőknél is előfordulhat észrevétlenül rák – a mammográfiás vizsgálatok nem mutatják ki a betegséget, mivel egyes daganatok korai stádiumban vannak.”

Andrea azt mondja, február előtt „oda-vissza” járt a háziorvosához a fáradtsága és a szórványos mellkasi fájdalmai miatt, de azt mondta neki, hogy a tünetei az „anyai fáradtság” mellékhatásai.

De miután felfedezte a bal mellbimbója vérzését, felkereste a háziorvosát, aki közölte vele, hogy egy apró csomó van a mellbimbója alatt, nem nagyobb, mint egy rizsszem. Két héttel később Andrea bal melléből biopsziát végeztek, és hat mammográfiás vizsgálaton esett át. A tejcsatornájában lévő elváltozás nem volt rákos. De a mellbimbója alatti apró csomó – 1,9 mm-es – első stádiumú mellrák volt. Az orvosok azonnal megműtötték az édesanyát és kimetszették a daganatot.