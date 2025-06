A férjem gyűlöli a lombikos kisbabánkat: "Megbántam, hogy belementem"

Nehéz Döntés

A Reddit közössége, mint oly sokszor, most is azonnal reagált a kétségbeesett édesanya segélykiáltására. A hozzászólások széles skáláját mutatták be a véleményeknek, de egy dologban szinte mindenki egyetértett: a gyermek jóléte az első.

"Egy gyermeknek nem egy DNS-szálra van szüksége, hanem szeretetre és egy családra" – írta az egyik kommentelő, rávilágítva arra, hogy a szülői szeretet nem biológiai alapon nyugszik, hanem a gondoskodáson és az elfogadáson. Egy másik felhasználó egyenesen a házasság felbontását javasolta: "Ez a férfi érzelmileg bántalmazza a fiadat. El kell válnod tőle, mielőtt ez a gyűlölet tönkretenné a gyermekedet."

A legtöbb tanács arra irányult, hogy az anya védje meg fiát a férj negatív befolyásától. "Soha ne engedd, hogy a férjed bántsa a gyermekedet sem fizikailag, sem lelkileg. Ez a te feladatod" – figyelmeztetett egy kommentelő. A szakértők szerint az ilyen helyzetekben kulcsfontosságú a külső segítség, legyen szó párterápiáról, egyéni tanácsadásról, vagy akár jogi lépésekről a gyermek védelme érdekében.