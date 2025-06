"Elhagytam a feleségem, hogy gyerekem legyen a szeretőmmel -de őt is megcsaltam és az új nő is terhes"

Nem mindennapi történetet osztott meg az interneten egy férfi. Szakértőtől kért tanácsot, mit csináljon szorult helyzetében. Ugyanis elhagyta a feleségét a szeretője miatt, hogy gyerekük lehessen, ám őt is megcsalta és most egy harmadik nőtől is gyereke lesz.

Fotó: Pexels

"Elhagytam a feleségemet, hogy gyerekem legyen a szeretőmmel, de volt egy egyéjszakás kalandom, és teherbe ejtettem egy másik nőt. Azt mondja, hogy megszüli a babát, de én nem akarom, hogy bármi közöm legyen hozzá. Hogyan mondhatnám el a barátnőmnek anélkül, hogy tönkretenném a kapcsolatunkat?

38 éves vagyok és hét évig voltam házas. Nem voltak gyerekeink, és a házasságunk nehéz volt. Amikor megosztottam a boldogtalanságomat a feleségem legjobb barátnőjével, közelebb kerültünk egymáshoz, és viszonyt kezdtünk. Beleszerettem, és amikor elmondta, hogy véletlenül teherbe esett a gyerekemmel, tudtam, hogy el kell hagynom a feleségemet, hogy vele lehessek.

Hat hónapja született meg a baba. De egy csúnya válással való megbirkózás, miközben apává váltam, stresszes volt és sok veszekedéshez vezetett. A barátnőm úgy érezte, hogy külön kell lennünk, ezért megkért, hogy költözzünk el egy időre.

Egyik este nagyon berúgtam, és egyéjszakás kalandom volt egy nővel, akivel egy bárban találkoztam. Azonnal megbántam. Nem gondoltam volna, hogy a barátnőm valaha is megtudja. Néhány héttel később újra összejöttünk. A dolgok óriásit javultak. Imádok apa lenni, és azon gondolkodtam, hogy megkérem a kezét.

De aztán a nő, akivel lefeküdtem, felkeresett, hogy terhes. Azt mondta, hogy meg akarja szülni a babát, és semmi, amit mondtam, nem változtatta meg a véleményét. El kell magyaráznom a barátnőmnek. Már aludni sem tudok" - mesélte el a férfi.

A szakértő szerint a férfi viselkedés azt mutatja, hogy inkább a szex felé fordul ahelyett, hogy beleállna a problémák megoldásába. Ez történt a felesége esetében is és a szeretője esetében is.

"Itt az ideje, hogy felelősséget vállalj a tetteid következményeiért – nem futhatsz örökké. Még ha nem is vagy aktív a második baba életében, jogilag köteles vagy anyagilag gondoskodni róla. Hazugságra ne építs egy házasságot, így mindenképpen beszélned kell a barátnőddel. Ez sok kelletlenségtől is megóvhat. Mert mi lenne, ha a másik gyereked anyja meggondolná magát és mégis megkeresne? Vagy ha a gyerek keres majd fel? Akkor mit mondasz a párodnak?" - tette fel a kérdést a szakértő.