/Örömhír: leküzdötte a rákot és apa lesz sokak kedvenc futballistája

Szerencsénk volt, mert végül természetes úton fogant meg. Egy ideje már próbálkoztunk, így nem volt akkora sokk, de elsírtuk magunkat örömünkben. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Mindig is akartam gyereket, csak pár évvel ezelőtt a betegségem ezt befolyásolta. Ennek ellenére örülök, hogy egy családdá válunk. Alig várom még akkor is, ha Flora a terhességnek minden jó és rossz oldalát is átéli most.