"A magyar sport elmúlt húsz évének legszebb pillanata" - Tóth Alex első napjairól mesélt a menedzsere

Tóth Alex menedzsere igyekszik mindenben segíteni a fiatal játékos életét. Mint ismert, a magyar válogatott középpályása január közepén került a Bournemouth-hoz, azóta pedig bemutatkozott az új csapatában. A 20 éves játékos ügynöke, Papp Bence a Borsnak elmondta, szerinte Alex beilleszkedése tökéletesre sikerült.
“Elég csak megnézni, mi történt a Liverpool elleni győztes meccs után, hányan mentek oda hozzá, mintha ő nyerte volna meg a mérkőzést. Úgy, hogy három napja volt a csapattal, három edzésen vett részt. A meccs vége után kapustól kezdve vezetőedzőn át a csapatkapitányig mindenki ölelgette. Ez mindent elmond erről a közegről”
- mesélte Papp.
A meccs egyik legszebb pillanata az volt, amikor Szoboszlai Dominik és Tóth Alex lepacsizott egymással a pályán.
“Valószínűleg én tulajdonítok ennek sokkal nagyobb jelentőséget, hiszen ő, amikor felmegy a pályára, akkor csak a mérkőzésre fókuszál. Mindent ki tud zárni, de ez nagyon jól esett neki. Szerintem ez volt a magyar sport elmúlt húsz évének legszebb pillanata volt”
- vélekedett a menedzser.
"Természetesen abban segítenek, hogy a lehető legzökkenőmentesebben tudjon autót bérelni, ne kelljen neki a papírokkal vesződnie. Nyilván erre van a menedzser, mi ezeket átnézzük, de a klubnál van egy dedikált ember, akinek konkrétan az a feladata, hogy a játékosok napi dolgaiban segítsen: autóbérlés, lakásbérlés, új telefonszám, bankszámlanyitás, amit a játékos maga fizet. Bournemouth egy gyönyörű város, szerintem az egyik legjobb hely Angliában. Ott nincs rossz környék, mindenhol jó élni. Nyilván igyekszik az ember olyan helyre költözni játékosként, ahol több csapattársa is lakik, vagy közelebb van az edzőközponthoz. Ebben is segítség volt a klub, megmutatták, melyek azok a lokációk, ahol érdemes lakást nézni."
A magyar válogatott játékosa a szerződés aláírását családja és barátnője körében ünnepelte meg, jelenleg azonban egyedül él Angliában.
“Alexnek nagy és összetartó családja van, de nem lesz sokáig egyedül, mindig lesz mellette valaki, aki támogatja a mindennapokban. Én is többször ki fogok menni hozzá, de a család az első nála.”
Tóth Alex menedzsere kijelentette, hagyni kell időt a magyar játékosnak arra, hogy beilleszkedjen és, hogy felvegye a ritmust a világ legerősebb bajnokságában.
“Alex bármire képes. Ki fogja vívni magának a helyét, ahogy kiharcolta a Ferencvárosban és a válogatottban is. Azt javaslom mindenkinek, hogy hétről hétre nézze a mérkőzéseit, örüljön annak, hogy egyre több játéklehetőséget harcol ki magának, és legyen büszke arra, hogy ezt egy húszéves magyar srác csinálja, aki nemrég még itthon örvendeztette meg a Ferencváros szurkolóit"
- zárta a menedzser.
