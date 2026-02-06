Felrobbant a Liverpool oldala, négy fotóval jelentették be a hírt Pécsi Árminról

Hatalmas elismerésben részesülhet a Liverpool magyar kapusa. A 20 éves Pécsi Ármint ugyanis a januári hónap legjobb játékosának járó díjra jelölték az angol utánpótlás-bajnokságban.
A Liverpool és a klub akadémiájának Instagram-oldala egy közös bejegyzésben jelentette be, hogy Pécsi Ármin mellett a Vörösök második csapatában játszó Keyrol Figueroa és Kieran Morrison is ott van a nyolc jelölt között.
Szép teljesítmények januárban. Pécsit, Morrisont és Figueroát jelölték a januári PL2 hónap játékosa díjra
– olvasható a bejegyzésben, amely négy-négy fotón keresztül mutatta meg a három fiatal tehetség legszebb pillanatait.
A kommentszekció szinte felrobbant a magyar szurkolók hozzászólásaitól, akik rengetegen jelentek meg, és valamennyien kifejtették, hogy egyértelműen Pécsi Ármin győzelmét várják. Mint ismert, a magyar kapus tavaly nyarán igazolt Liverpoolba, és a klub második csapatában eddig kilencszer lépett pályára.
