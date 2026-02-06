Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Felrobbant a Liverpool oldala, négy fotóval jelentették be a hírt Pécsi Árminról

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 17:20
Pécsi Árminhónap játékosa
A magyar szurkolók elárasztották a Liverpool közösségi oldalát. Pécsi Ármin a hónap legjobb utánpótlás-játékosa lehet.
A szerző cikkei

Hatalmas elismerésben részesülhet a Liverpool magyar kapusa. A 20 éves Pécsi Ármint ugyanis a januári hónap legjobb játékosának járó díjra jelölték az angol utánpótlás-bajnokságban.

Pécsi Ármin a Liverpool magyar kapusa
Pécsi Ármin a hónap legjobb utánpótlás-játékosa lehet
Fotó: Eurasia Sport Images

Pécsi Ármin a hónap legjobbja lehet

A Liverpool és a klub akadémiájának Instagram-oldala egy közös bejegyzésben jelentette be, hogy Pécsi Ármin mellett a Vörösök második csapatában játszó Keyrol Figueroa és Kieran Morrison is ott van a nyolc jelölt között.

Szép teljesítmények januárban. Pécsit, Morrisont és Figueroát jelölték a januári PL2 hónap játékosa díjra

– olvasható a bejegyzésben, amely négy-négy fotón keresztül mutatta meg a három fiatal tehetség legszebb pillanatait.

A kommentszekció szinte felrobbant a magyar szurkolók hozzászólásaitól, akik rengetegen jelentek meg, és valamennyien kifejtették, hogy egyértelműen Pécsi Ármin győzelmét várják. Mint ismert, a magyar kapus tavaly nyarán igazolt Liverpoolba, és a klub második csapatában eddig kilencszer lépett pályára.

@ripost.hu

Újabb magyar kerül Liverpoolba Magyar labdarúgókkal erősít a világ egyik legjobb csapata, az FC Liverpool. #ripost #liverpool #pecsiarmin #kerkez #szoboszlai #atigazolas #kerkezmilos

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
