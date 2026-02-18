Fény derült a titokra, Szoboszlai Dominik majdnem Manchesterbe igazolt

Az angol futball két gigásza, a Liverpool és a Manchester United jó 130 éves rivalizálása során alig tucatnyi labdarúgó játszott mindkét csapatban, és Phil Chisnall 1964-es Anfieldre igazolása óta senki sem szerződött át közvetlenül egyik irányba sem. A manchesterieknek most mégis csorog a nyáluk a Pool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik szárnyalása láttán.

Szoboszlai Dominikot három évvel a liverpooli szerződése előtt a nagy rivális Manchester United edzője is kiszemelte: bánhatják, hogy nem jött össze a megszerzése

Fotó: AFP

Egy MU-szurkolói oldal, a United in Focus ugyanis felmelegített egy több mint öt évvel ezelőtti sztorit a mára világklasszissá lett Szoboszlai múltjából. Mielőtt a 2020 végén, alig 20 évesen az osztrák Red Bull Salzburgból a német testvércsapathoz, az RB Leipzighez szegődött, a tehetséges középpályásért – sok más nagy klub mellett – bejelentkezett a Manchester United is. Akkoriban Jack Grealish és Jadon Sancho mellett ő volt Ole Gunnar Solskjaer manchesteri vezetőedző kiszemeltje, de az amerikai tulajdonosok figyelmen kívül hagyták a szakvezető kérését. Pedig három évvel megelőzhették volna az ősi riválist Európa egyik legnagyobb tehetsége megszerzésével, aki végül csak 2023 nyarán, Lipcséből szerződött a Premier League-be, de a régi rivális Liverpoolba.

Szoboszlai Dominiknak nem megy az MU ellen

Onnan ma már kizárható a Real Madriddal is hírbe hozott Szoboszlai megszerzése. A jelenleg is középpályás erősítésekre vadászó manchesteriek irigységgel vegyes szomorúsággal nézhetik, ahogy a magyar labdarúgó a Pool vezéregyéniségeként játszik és lövi sorra a bombagólokat (ebben a szezonban már 35 tétmeccsen 10 gól és 7 gólpassz a mérlege). Az ellenben vigasztalhatja őket, hogy Szoboszlai Dominiknak az MU ellen nem igazán fut a szekere: eddigi hat mérkőzésén csak egy gól előkészítése jött össze neki, éppen az egyetlen győzelem során, amikor a Liverpool 2024 őszén 3-0-ra nyert az Old Traffordon. Ezen kívül három döntetlen mellett kétszer a United győzött Szoboszlai csapata ellen, amely most címvédőként csak a nagy ellenlábas mögött kapaszkodik a bajnoki tabellán.