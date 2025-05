Húsz évesen padlót fogott, kilátástalan helyzetben a születésnapos Lisztes Krisztián

Keserű érzésekkel ünnepelheti 20. születésnapját ifjabb Lisztes Krisztián. A Ferencváros korábbi, s a Frankfurt jelenlegi játékosa 2005. május 6-án látta meg a napvilágot, s nemrég még a magyar futball leendő csillagaként gondoltunk rá, aki megközeítheti Szoboszlai Dominik szintjét is. Ehhez képest a idén a Frankfurt negyedosztályban szereplő tartalékjaihoz is csak háromszor fért be, s jelenleg úgy tűnik, a BL-indulásra hajtó német klub nem is számol vele a következő szezonban.

Ifjabb Lisztes Krisztián hetek alatt kedvenc lett a Fradiban Fotó: Török Attila

Lisztes Krisztián pár nappal 17. születésnapja után mutatkozott be az élvonalban a Ferencváros színeiben. Egy évvel később még 18 sem volt, mikor duplázott a Fehérvár ellen, s betalált a nagy rivális Újpestnek. A Fradi legnagyobb kincsének tartották, akire már nyugaton felfigyeltek. Néhány hónappal később le is szerződtette őt a német Eintracht Frankfurt, ezzel ő lett az NB legdrágább magyar játékosa (a németek eddig 6 millió eurót fizettet érte a Fradinak). Egy évet azonban még itthon maradt, a következő szezon már nem sikerült számára jól a zöld-fehéreknél. A Debrecen ellen egy perc alatt kapott két sárgát (műesésért, majd durvaságért), majd a Pakssal vívott kupadöntőben az a szégyen is megesett vele, hogy noha csereként állt be, mindössze 18 perc után lecserélték őt.

Lisztes furcsa kiállítása

Nyáron aztán Frankfurtban kezdte meg a felkészülést, de egy év alatt esély sem volt arra, hogy az első csapat közelébe kerüljön. Ősszel mindössze háromszor szerepelt az Eintracht második csapatában, ezeken a találkozókon egy gólpasszt adott. Azóta többnyire sérülések nehezítették a helyzetét, néhány napja pedig azt lehetett hallani, az Eintracht a következő szezonra kölcsönadja őt a több játéklehetőség miatt. Időközben az értéke is megcsappant, egy éve még 5 millió euróra taksálta ős a Transfermarkt, ez a szám most már csak 2 millió euró.

Lisztes Krisztián távol az édesapja nyomdokaitól

A papa, id. Lisztes Krisztián a Fradi legendája volt. 1996 júliusában lett 20 éves, ekkor nagyban készült az olimpiára. A Ferencváros alapembereként két bajnoki címet nyert, szerepelt, s két gólt is szerzett a Bajnokok Ligája főtábláján. Sőt, ott történelmet írt, a Grasshoppers otthonában ő volt a legelső magyar labdarúgó, aki betalált a BL csoportkörében. A nemzeti csapatban 18 esztendősen mutatkozott be, s tizenévesen öt alkalommal pályára is lépett a válogatottban. Ez a szám több is lehetett volna, Lisztesre azonban főleg az olimpiai csapatban volt szükség.