Áll a bál, háborognak a Fradi gólja miatt a görögök

A Fradi csütörtök este hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a görög Panathinaikosz ellen az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, amivel továbbra is a legjobb nyolc között maradt. A találkozót követően a görög újságok és szurkolók reklamálnak, több helyen is vitatták a Fradi javára megítélt büntető jogosságát.

A Panathinaikosz játékosai és a görög sajtó sem érti, miért ítéltek büntetőt a Fradi javára / Fotó: TumbaszHedi

A mérkőzés egyik meghatározó mozzanata a Ferencváros javára megítélt büntető volt. Kristoffer Zachariassen közeli lövését Erik Palmer-Brown kézzel állította meg, ám az ukrán játékvezető elsőre továbbengedte az esetet. A VAR jelzését követően azonban hosszas vizsgálat után végül tizenegyest ítélt az FTC-nek. A labda mögé a 62. percben Yusuf állt, aki magabiztosan lőtte a bal alsó sarokba a labdát.

A büntető jogosságával azonban nem mindenki ért egyet. A görög Sportal.gr „különösen furcsa pillanatként” írta le azt a jelenetsort, amely feldühítette a Panathinaikosz játékosait. A cikk szerint az „őrült pillanat” mindent felforgatott Budapesten, de a vendégek hiába reklamáltak, az ukrán játékvezető hajthatatlan maradt - írja a Magyar Nemzet is észrevett.

Robbie Keane csalódottan értékelt

Nem volt elégedett a lefújást követően a Ferencváros vezetőedzője, aki úgy vélte, Varga Barnabás és Tóth Alex távozása alapjaiban írta át a csapat felállását.

Csalódott vagyok, mert az utolsó 5 percben kaptuk a gólt... Jól játszottunk egy kiváló ellenféllel szemben, és a végén majdnem elveszettük a meccset, mert nem tartottuk a labdát. Addig magabiztosnak éreztem magam... Leszámítva a végét, addig tényleg nem volt esélyük, mi több helyzetet dolgoztunk ki. Összességében büszkék lehetünk a teljesítményünkre az EL-ben. Ha valakitől megkérdezed az elején, hogy mit szólna, ha hét meccs után veretlenek lennénk, akkor mindenki aláírta volna előre. Két játékost elvesztettünk, Tóth Alexet és Varga Barnabást, változtatni kellett a felálláson, nincs elég magyar játékosunk. Jó helyzetben vagyunk, de a Nottingham Forest elleni mérkőzés kemény lesz, Premier League-csapattal találkozunk, de adtunk magunknak egy esélyt

- mondta az ír szakember. A Fradi jelenleg hetedik helyen áll az Európa-liga tabelláján, az első nyolc automatikusan nyolcaddöntős lesz.